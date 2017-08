Großbritannien Immer mehr Briten zweifeln an Mays Brexit-Strategie

Der Druck auf Theresa May wächst: In der Regierung regt sich heftiger Widerstand gegen den harten Brexit-Kurs der Premierministerin - und auch in der Bevölkerung nehmen die Zweifel an ihrer Verhandlungsstrategie offenbar zu.

Laut einer Studie des ORB-Instituts sind 61 Prozent der Befragten nicht mit Mays Vorgehen beim angestrebten Austritt aus der EU einverstanden. Ein Vergleich mit den Befragungen der beiden Vormonate zeigt, wie stark der Rückhalt der Regierungschefin bröckelt: Im Juli waren 56 Prozent unzufrieden mit ihrer Verhandlungsstrategie, im Juni 46 Prozent.

May hatte die Briten am 8. Juni zur Wahl aufgerufen, um eine stärkeres Mandat für die Brexit-Verhandlungen mit der EU zu erhalten. Der Plan ging nicht auf: Bei der vorgezogenen Neuwahl verloren die Konservativen ihre absolute Mehrheit im Unterhaus und sind nun auf Unterstützung der nordirischen Partei DUP angewiesen.

Nach Einschätzung des ORB-Meinungsforscher hat die Wahlschlappe entscheidend zur Erosion des Vertrauens in die Premierministerin beigetragen. Nur noch 35 Prozent der Befragten erwarten, dass die Regierungschefin bei den Brexit-Gesprächen das Beste für Großbritannien herausholen wird.

Ungelöste Streitpunkte

Die Scheidungsgespräche zwischen London und Brüssel sind sehr holprig angelaufen: Bislang ungelöste Streitpunkte sind unter anderen gegenseitige finanzielle Verpflichtungen sowie der Status von Millionen Briten und EU-Bürgern in der Europäischen Union und auf der Insel. Erst wenn diese Themen geklärt sind, soll über die Handelsbeziehungen nach dem Brexit gesprochen werden.

Diese Frage ist von besonderer Bedeutung für das Vereinigte Königreich, da Großbritannien den EU-Binnenmarkt und die Zollunion mit dem geplanten EU-Austritt am 29. März 2019 verlassen will. May hatte dies öffentlich akzeptiert, um Brüssel etwa bei der Frage der Einwanderung nicht entgegenkommen zu müssen.

In Großbritannien wird ein Ausstieg ohne weitere Zugehörigkeit zum EU-Binnenmarkt als "harter Brexit" bezeichnet. In Mays Regierung gibt es dagegen jedoch heftigen Widerstand. Der frühere britische Topdiplomat Simon Fraser sagte, die Verhandlungen hätten für London nicht vielversprechend begonnen. Schuld seien die Differenzen im Kabinett.

Datenbasis: Das Meinungsforschungsinstitut ORB befragte für seine repräsentative Online-Umfrage am 2. und 3. August 2017 2000 Menschen ab 18 Jahren. Die Fehlertoleranz beträgt 2,2 Prozent.