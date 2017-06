Britische Minderheitsregierung May einigt sich mit nordirischer DUP auf Duldung

Die rechtskonservative Democratic Unionist Party (DUP) wird die Minderheitsregierung von Theresa May im Unterhaus unterstützen. Ein Regierungssprecher sagte am Samstagabend, man habe sich auf eine entsprechende Rahmenvereinbarung geeinigt.

May hatte am Freitag angekündigt, eine Minderheitsregierung mit Duldung der DUP anzustreben. Bislang gehört die größte Partei Nordirlands zu den unwichtigeren Mitgliedern des britischen Unterhauses. Doch nachdem die Tories die absolute Mehrheit verfehlt haben, wird die DUP mit ihren zehn Sitzen zum Mehrheitsbeschaffer.

Parlamentswahl in Großbritannien Endergebnis, 650 Wahlkreisen ausgezählt; Mehrheit: 326 Sitze NI = Nordirland; Quelle: BBC

Die nordirischen Unionisten werden nun bei wichtigen Entscheidungen im Parlament auf einer sogenannten "confidence and supply"-Basis zusammen mit den Konservativen stimmen, teilte die Downing Street Nummer Zehn mit. Eine Koalition wollte May nicht, die DUP wird nicht an der Regierung beteiligt sein und keine Minister stellen.

Die DUP ist noch konservativer als die Tories und stark verbandelt mit der protestantischen Kirche. Unter anderem ist die Partei gegen die Homo-Ehe und gegen eine Legalisierung von Abtreibungen in Nordirland. Die Partei gilt als EU-skeptisch, steht daher für den Brexit. Allerdings plädiert sie im Gegensatz zu Theresa May und mit Blick auf die heimische Wirtschaft für einen Verbleib im europäischen Binnenmarkt. Seit Dezember 2015 ist Arlene Foster Parteivorsitzende.