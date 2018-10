Psychische Gesundheit Großbritannien ernennt Staatssekretärin für Suizid-Prävention

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat die konservative Politikerin Jackie Doyle-Price zur Staatssekretärin für Selbstmordprävention ernannt. Mit dem neu geschaffenen Posten soll die hohe Suizidrate zurückgedrängt werden, sagte May am Mittwoch beim Weltgipfel für Geistige Gesundheit in London, wie CCN berichtet. "Wir können das Stigma beenden, das zu viele gezwungen hat, schweigend zu leiden. Wir können verhindern, dass die Tragödie des Selbstmords zu viele Leben fordert."

In Großbritannien nehmen sich demnach jedes Jahr knapp 4500 Menschen das Leben. Für Männer unter 45 Jahren ist Suizid sogar die häufigste Todesursache.

Jackie Doyle-Price wird in ihrem neuen Amt eine Taskforce leiten, die mit Experten für Suizid- und Selbstverletzungsprävention, Wohltätigkeitsorganisationen, Klinikärzten und Betroffenen zusammenarbeiten soll.

Premier May hat mehr Unterstützung für psychiatrische Dienste für Kinder zugesagt

Zuvor war Doyle-Price als Staatssekretärin für Gesundheit tätig. Dabei habe sie viele Menschen getroffen, die durch Selbstmord trauern und deren Geschichten von Schmerz und Verlust sie lange Zeit begleiten werden, sagte die neue Parlamentarische Staatssekretärin für psychische Gesundheit und Ungleichheiten.

"Es sind diese Menschen, die im Mittelpunkt unseres Handelns stehen müssen", so Doyle-Price. Sie wolle sicherstellen, dass "ihre Ansichten immer Gehör finden."

Zudem hat May mehr Unterstützung für psychiatrische Dienste für Kinder und Jugendliche zugesagt, sowie die Finanzierung einer Hotline, an die sich Menschen mit psychischen Problemen rund um die Uhr und kostenlos wenden können.