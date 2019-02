Großbritannien Konservative planen Brexit-Revolte gegen May

Britische Medien sprechen von der wohl schwersten Revolte gegen die britische Premierministerin Theresa May - und sie kommt aus den eigenen Reihen. Mehrere Dutzend Konservative haben nach übereinstimmenden Berichten gedroht, in der kommenden Woche für eine Verzögerung des Brexits zu stimmen.

Um die Revolte noch aufzuhalten, stellen sie demnach eine Bedingung: May müsse einen No-Deal-Brexit ausschließen, bei dem Großbritannien die EU ohne eine Vereinbarung verlassen würde. Bisher hatte May das kategorisch abgelehnt (lesen Sie hier mehr zu Mays Optionen).

Bis zu 25 Abgeordnete wollten sich gegen May stellen, sollte sie nicht bis zum kommenden Mittwoch einlenken, berichtet der "Guardian". Andere Medien berichten sogar von weit mehr Rebellen, von bis zu 100 ist die Rede.

Laut "Guardian" wollen die Politiker einem Antrag des Konservativen Oliver Letwin und der Labour-Politikerin Yvette Cooper zustimmen - Cooper und Letwin fordern eine Verschiebung des Brexits, sollte sich im März keine Einigung abzeichnen.

Im Falle eines harten Brexits würde Großbritannien die EU ohne ein Abkommen verlassen - die Folgen sind kaum abzusehen. Die US-Ratingagentur Fitch hat das Rating für Großbritannien bereits auf "Watch Negativ" gesetzt und droht dem Land mit einer Herabstufung.

Tatsächlich sind die Verhandlungen zwischen London und Brüssel festgefahren. Großbritannien will am 29. März aus der EU austreten. Das von Premierministerin Theresa May mit den übrigen 27 EU-Staaten vereinbarte Austrittsabkommen fand Mitte Januar im britischen Parlament aber keine Mehrheit. May will deshalb nachverhandeln. Die EU lehnt dies ab. Hauptstreitpunkt ist die Frage, wie die Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland offen gehalten werden kann.

David Mundell, Kabinettsmitglied und einer der 25 Abgeordneten sagte der Zeitung, er würde "alles tun, was ich kann und was immer mir nötig erscheint, um einen No-Deal-Brexit zu verhindern". Mundell soll auch in einem persönlichen Gespräch am Montag an die Premierministerin appelliert haben.

Der britische "Telegraph" spricht sogar von bis zu 100 Konservativen, die eine "Rebellion" gegen May planten. "Unter vier Augen sagen sie, dass sie bereit wären, dafür ihren Job zu verlieren", sagte Nicholas Watt, Politik-Redakteur bei der BBC.

Zuletzt war der Rückhalt für May auch in den eigenen Reihen immer weiter geschwunden: Mehrere Tory-Abgeordnete hatten die Partei verlassen und waren zu einer unabhängigen Gruppe übergelaufen. Als Gründe nannten sie den Rechtsruck der Tories und die Position der Partei beim Thema Brexit.