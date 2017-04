Britische Labour-Partei Die Feiertagstruppe

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Bridgend im Süden von Wales ist Labour-Land. Jahrzehntelang war hier, nicht weit von der Küste, für die britischen Konservativen nichts zu holen. Tory-Premiers lassen sich in der Gegend äußerst selten blicken. Doch Anfang der Woche steht Theresa May persönlich in der Kleinstadt und ruft ihren Zuhörern entgegen, sie wolle für Großbritannien liefern: "Gebt mir den Auftrag!"

Die Premierministerin und Tory-Frontfrau startet im Wahlkampf einen Angriff auf die Kerngebiete der Linken, dazu gehört nicht nur Bridgend, dazu gehört ganz Wales. Seit 1918 stimmte immer eine Mehrheit der Bevölkerung dort für Labour.

Das könnte sich jetzt ändern. Die Tories rechnen sich Chancen in Wahlkreisen aus, wo sie früher von Siegen kaum zu träumen wagten. Und das hat einen Grund: Ihr Gegner ist so schwach wie selten zuvor.

Am 8. Juni stimmen die Briten über ein neues Parlament ab. May will durch die Neuwahlen ihre Macht stärken und sich Unterstützung für die Brexit-Verhandlungen mit Brüssel holen. Labour dagegen droht eine historische Pleite.

Tories kratzen an der 50-Prozent-Marke

Kaum hatte die Regierung ihre Neuwahlpläne verkündet, sackten die Sozialdemokraten in den Umfragen weiter ab. Mittlerweile sehen Meinungsforscher die Labour-Partei im Königreich nur noch bei gut 25 Prozent. Mays Tories dagegen sind fast doppelt so stark - und kratzen an der 50-Prozent-Marke. Ein ähnlich hoher Wert war zuletzt Labour 1966 gelungen.

Setzt sich der Trend fort, könnten die Konservativen durch das britische Mehrheitswahlrecht am Ende sogar über zwei Drittel aller Abgeordneten im Unterhaus stellen. Das traditionelle Machtverhältnis mit zwei etwa starken Parteien gerät ins Wanken.

Einen Vorgeschmack könnte es kommende Woche geben: Bei Kommunalwahlen drohen herbe Verluste für Labour. Neben den Tories könnten auch die Liberaldemokraten profitieren - und auf lokaler Ebene sogar die Grünen.

Labour gerät immer mehr ins Abseits - und das hat sich die Partei zu großen Teilen selbst zuzuschreiben.

Hilflos in der Brexit-Debatte

In der Debatte um den EU-Ausstieg macht die Partei einen hilflosen Eindruck. Einige Vertreter, etwa Parteichef Jeremy Corbyn, hatten vor dem Referendum halbherzig für den Verbleib in der Union geworben. Andere halten den Brexit zwar für falsch, wollen es sich aber nicht mit den Wählern verscherzen, die für den Ausstieg gestimmt haben.

Die Folge war ein Schlingerkurs.

Während May stur auf einen harten Brexit zusteuert und mantrahaft ihr Versprechen von Stärke und Stabilität wiederholt, nörgelt Labour an Details herum. Doch ernsthaft dagegen hält die Corbyn-Partei trotz vieler ungeklärter Frage bislang nie: nicht bei der Frage, ob die Regierung den Ausstieg beantragen kann, nicht bei Mays Forderung nach einer neuen Parlamentswahl.

Fast schon verzweifelt versucht sich die Labour-Führung von den Tories zu distanzieren: In einem Schreiben an die eigenen Abgeordneten war laut "Guardian" von der "rücksichtslosen Herangehensweise" der Konservativen beim Brexit die Rede.

Doch in Wahrheit gleichen sich die Parteien beim Brexit immer weiter an.

Schlingerkurs bei der Einwanderung

Beispiel Einwanderungspolitik: Noch vor wenigen Monaten sahen Labour-Politiker in scharfen Migrationsbeschränkungen rechte Wahlkampfmanöver. Jetzt hat sich die Parteispitze auf einen neuen, schwammigen Kurs geeinigt: Der Brexit müsse auch die Freizügigkeit der EU-Bürger beenden.

"Wir erkennen an, dass sich Einwanderungsregeln ändern müssen, wenn wir die EU verlassen", sagte Brexit-Schattenminister Keir Starmer Anfang der Woche. "Aber wir glauben nicht, dass Einwanderung von übergreifender Priorität sein sollte."

Die Unklarheiten dürften der Partei schaden. Wer für den Brexit ist, findet bei den Tories ein Zuhause. Wer dagegen ist, landet eher nicht mehr bei Labour - und selbst jene, die einen sanften Übergang befürworten, dürften angesichts des chaotischen Erscheinungsbildes der zerstrittenen Partei ihre Zweifel haben.

Fokus auf Innenpolitik

Die Parteispitze will den Brexit am liebsten ignorieren. Im Wahlkampf, so zitiert der "Guardian" aus dem Schreiben an die Abgeordneten, sollen die Parlamentarier den Fokus auf Klassiker der Innenpolitik lenken: Schulen, Sozialleistungen und das Gesundheitssystem NHS. Corbyn versuchte es zuletzt auf noch einfacherem Wege: Er forderte weitere Feiertage. Schwer vorstellbar, dass Labour beim Wähler mit dem Wunsch nach mehr Freizeit durchdringt, während in Westminister und Brüssel die gravierendsten Entscheidungen für das Königreich seit Jahrzehnten gefällt werden.

Ex-Premier Tony Blair erklärte nun, den Brexit herunterzuspielen "funktioniert einfach nicht". Der einstige Star der Partei rief die Wähler dazu auf, nur solche Abgeordnete zu wählen, die nicht für einen harten Brexit eintreten - gegebenenfalls also auch Tories. Die Parteilinken reagierten entsetzt.

Das Lager der gemäßigten Politiker hat es ohnehin schwer. Beim vergangenen Parteitag hatten radikale Kräfte Corbyn einen Erdrutschsieg beschert.

Politiker der Mitte halten sich seither eher zurück. In Großbritannien heißt es, manche setzen sogar darauf, dass der Labour-Karren einmal so richtig an die Wand fährt, um Corbyn und seine Leute loszuwerden. Es ist ein selbstzerstörerischer Plan, der am Ende vor allem einer Frau helfen dürfte: Theresa May.

Zusammengefasst: Vor den Parlamentswahlen in Großbritannien ist die Labour-Partei weit abgeschlagen. Selbst in traditionellen Hochburgen drohen den Linken herbe Niederlagen. In der vom Brexit bestimmten politischen Debatte fehlt Labour eine klare Linie - die Partei kann sich somit kaum gegen die regierenden Konservativen unter Premierministerin Theresa May behaupten.