Großbritannien Termin für Parlamentseröffnung steht, Regierung noch nicht

Der Termin für die Eröffnung des neuen britischen Parlaments steht: Knapp zwei Wochen nach der vorgezogenen Wahl zum britischen Unterhaus soll es nun kommenden Mittwoch soweit sein - zwei Tage nach dem ursprünglich geplanten Termin. Das teilte die Tory-Abgeordnete Andrea Leadsom mit. In der traditionellen Ansprache verliest Queen Elizabeth II. das Regierungsprogramm für das kommende Jahr.

Die eigentlich für Montag angesetzte Eröffnung war verschoben worden, weil sich die Konservativen um Theresa May bislang nicht mit der Democratic Unionist Party (DUP) auf eine Duldung der Minderheitsregierung einigen konnten. Ohne die Unterstützung der zehn nordirischen Abgeordneten hätte May keine Mehrheit, um Gesetze durchs Parlament zu bringen. (Welcher Ärger Theresa May droht, lesen Sie hier.)

Die Terminbekanntgabe könnte darauf hindeuten, dass der Deal zwischen Tories und DUP steht. Offiziell gibt es dazu noch keine Angaben: Der TV-Sender Sky berichtete unter Berufung auf Insider, dass sich die Parteien noch nicht auf eine Duldung geeinigt hätten. Die Gespräche sollen laut DUB am Donnerstagnachmittag fortgesetzt.

Kritiker fürchten, dass die Verhandlungen mit den rechten Unionisten den Friedensprozess in Nordirland belasten könnten. (Lesen Sie hier, wofür die DUP steht). May wollte sich deshalb am Donnerstagnachmittag mit Vertretern aller großen Parteien in der Region treffen.

Auch der Start der EU-Austrittsgespräche war für kommende Woche geplant. Ob sich die Brexit-Verhandlungen durch die spätere Eröffnung des Unterhauses ebenfalls verzögern werden, ist noch unklar. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte dazu in Brüssel: "Wir sind bereit".

Hinter den Kulissen soll es laut Medienberichten Gespräche zwischen Tory-Ministern und Labour-Politikern geben. May und ihr zuständiger Minister David Davis hatten angekündigt, an ihrem "harten" Kurs festhalten zu wollen. Bei den geheimen Treffen soll es allerdings um einen neuen Brexit-Kurs gehen: Die Beteiligten wollen May zu Zugeständnissen bewegen.