Geplanter Anschlag auf Theresa May IS-Anhänger muss lebenslang ins Gefängnis

Er wollte mehrere Bomben in Londons Regierungsviertel zünden und anschließend Premierministerin Theresa May töten. Ein 21-Jähriger ist in Großbritannien zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.