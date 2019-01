Schulung für britische Beamte 1 Brexit = 1 Eyjafjallajökull?

Der Countdown läuft: Wenn niemand die Notbremse zieht, wird am 29. März 2019 der Brexit vollzogen - in welcher Form auch immer. Als Worst-Case-Szenario gilt zurzeit der EU-Austritt ohne vertragliche Absicherung, der sogenannte harte oder No-Deal-Brexit. Lange Zeit als kaum denkbar abgetan, scheint derzeit vieles darauf hinauszulaufen. Theresa Mays Versuch, im Parlament eine Mehrheit für ihren mit der EU ausgehandelten Deal zu finden, endete mit der krachendsten Regierungsniederlage der englischen Geschichte.

Seitdem geschieht, was man kaum für möglich hielt: Eine weitere Steigerung der schon zuvor fälschlich für total gehaltenen Ratlosigkeit, ob und wie man jetzt was mit diesem Brexit anfangen solle. Damit gewinnen auch Vorwürfe an Gewicht, die Regierung May habe das Land und seinen öffentlichen Dienst unzureichend auf die möglichen Folgen eines ungeregelten EU-Ausstiegs vorbereitet.

Man weiß zwar seit Herbst 2018, als durch eine Dusseligkeit die Existenz eines Notfallplans namens "Operation Yellowhammer" ("Operation Goldammer") bekannt wurde, dass die Regierung May damit begonnen hatte, Beamte über den Umgang mit möglichen Brexitfolgen zu schulen.

Viel Beruhigendes kam dabei aber nicht herum: Offenbar geht die May-Regierung sogar davon aus, dass selbst der Zugverkehr zum Erliegen kommen könne. Auch Spekulationen über mögliche Nahrungsmittel-Rationierungen oder über Medikamenten-Einlagerung seitens der Regierung waren wenig geeignet, die "Civil Servants" für einen zuversichtlichen Brexit zu wappnen. Zumal die Gerüchte wohl nicht den Tatsachen entsprachen: Es sind die britischen Verbraucher selbst, die offenbar aus wachsender Angst vor einem Brexit-Chaos angefangen haben, Dosen und Pillen zu hamstern.

Konkrete Handlungspläne, die den öffentlichen Dienst von Regierungsebene bis hinab in die Kommunen miteinander vernetzen und auf die Bewältigung möglicher Brexit-Folgen vorbereiten könnten, wurden derweil nicht bekannt. Wahrscheinlich, weil es da bisher wenig gibt. Dabei entspräche das Ausmaß an Planung, das dafür nötig sei, "der Planung eines Krieges", zitierte am Samstagmorgen der "Guardian" einen angeblich hochrangigen Regierungsmitarbeiter: "Die Auswirkungen eines No-Deal-Brexit auf das System wären ähnlich."

Immerhin bewege sich da inzwischen so einiges. Angestellte und Beamte des öffentlichen Dienstes seien in den letzten Tagen in den Genuss von Schulungsmaßnahmen des Cabinet Office gekommen, einer Art Sekretariat des Regierungskabinetts. Und das setze bei der Vermittlung möglicher Brexit-Folgen zwar nicht auf Prognosen, aber immerhin auf anschauliche Beispiele.

Brexit: so wie ein Vulkanausbruch

Das allerbeste, was den Regierungsbeamten da einfiel, ist offenbar der Vergleich des Brexit mit der Eruption des Eyjafjallajökull. Was zumindest eine breit angelegte Diskussion darüber verhindern könnte, denn wer kann das schon aussprechen?

Zur Erinnerung: Der Eyjafjallajökull ist ein rund 1600 Meter hoher Vulkan auf Island, dessen Ausbruch im März/April 2010 so viel Asche in die Luft warf, dass der Flugverkehr in weiten Teilen Europas eingestellt werden musste. Aus britischer Regierungssicht ist dieser völlig überraschende, nicht vorherzusagende Vulkanausbruch deshalb mit dem selbst herbeigeführten, wenn auch bisher weitgehend planlosen Brexit vergleichbar, weil er kaskadierende Konsequenzen hatte.

Im Klartext: Wie beim Spiel mit Dominosteinen führte der Ausbruch des Eyjafjallajökull zu Effekten, die wieder andere Dinge auslösten. Die Unterbrechung des Flugverkehrs brachte das Leben in Island in weiten Teilen zum Stillstand, aber reichte auch weit über seine Grenzen hinaus.

Stillstand? Kriegen wir hin

Das, glaubt das britische Cabinet Office, werde mit dem Brexit wohl auch gelingen. Allerdings, berichtet der "Guardian", gehe die Regierungsbehörde davon aus, dass die Brexit-Effekte "erheblich breiter" ausfallen würden als die Effekte des vulkanischen Ascheregens. Man ist intuitiv geneigt, dem zuzustimmen.

Tatsächlich gibt es derzeit kein einziges seriöses Szenario, in dem sich der Brexit unmittelbar positiv für Großbritannien auswirken würde. Auch in dieser Hinsicht hat der Brexit allerdings sehr viel gemein mit dem Eyjafjallajökull: Kein Mensch hat eine auch nur annähernd fundierte Berechnung zu bieten, was der Spaß wirklich an Schäden verursacht hat respektive verursachen wird. Im Fall des Eyjafjallajökull variieren die Schadensschätzungen zwischen wenigen Millionen und mehreren Milliarden Euro - je nachdem, wen man fragt.

Ähnlich ist das beim Brexit: Der soll das britische Bruttoinlandsprodukt zwischen fünf und 17 Prozent einbrechen lassen (genau: je nachdem, wen man fragt). Verursacht werden soll das durch eine Unterbrechung der Transportwege (Na? Alles klar? Eyjafjallajökull!), die den Warenverkehr in den ersten Monaten im Extremfall auf bis zu 13 Prozent des derzeitigen Volumens zusammenbrechen lassen sollen (genau: je nachdem, wen man fragt).

Erheblich preisgünstiger wäre da Theresa Mays abgelehnter EU-Brexit-Deal gewesen, berechnete das britische National Institute of Economic and Social Research schon im November. Der May-Deal hätte die Briten demnach pro Jahr nur 700 bis 1100 Pfund pro Nase gekostet. Sei's drum, vielleicht geht die Sache ja wie beim Vulkanausbruch am Ende glimpflicher aus als anfangs erwartet.

Vorbereitet sind Großbritanniens Staatsdiener jetzt ja. Da kann man nur noch herzlich Eyjafjallajökull wünschen.