Terrorverdacht Drei junge Frauen im Osten Londons festgenommen

Weitere Verhaftungen durch Londons Anti-Terror-Einheiten und ein offenbar vereitelter Anschlagsplan: Am Montag hat die Londoner Polizei eine 19-jährige und zwei 18-jährige Terrorverdächtige im Osten der Metropole festgenommen. Den jungen Frauen wird vorgeworfen, Terroranschläge vorbereitet und dazu aufgerufen zu haben, teilte die Polizei in der britischen Hauptstadt mit.

Die Festnahmen stünden in Zusammenhang mit einer Razzia im Westen Londons, bei der am Donnerstag eine Verdächtige angeschossen wurde. Sie wurde am Sonntag aus dem Krankenhaus entlassen und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Diese kann in Großbritannien bei Terrorverdacht auf bis zu 14 Tage ausgedehnt werden.

Offenbar wurde durch den Zugriff eine konkrete Anschlagsplanung vereitelt. Das sagte der stellvertretende Vize-Polizeichef Londons, Neil Basu, dem Sender BBC. Wie jetzt bekannt wurde, nahm die Polizei bei der abendlichen Razzia den 21-jährigen Mohamed A. fest. Er war bereits früher von Ermittlern befragt worden, weil er verdächtig wurde, sich in Syrien der Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) anschließen zu wollen.

DPA Am Donnerstag wurde in der Wohnung in der Harlesden Road eine Frau angeschossen

Außerdem griffen Spezialkräfte in und nahe dem Haus in der Harlesden Road zwei männliche und zwei weibliche Verdächtige im Alter von 16 bis 28 Jahren auf. Eine weitere Frau sei in der Stadt Kent festgenommen worden.

In einem nicht damit zusammenhängenden weiteren Terrorverdachtsfall räumten Richter den Behörden mehr Zeit ein, einen Mann zu befragen, der ebenfalls am Donnerstag mit Messern bewaffnet in London festgenommen worden war. Seine Untersuchungshaft wurde bis zum Donnerstag verlängert. Der Verdächtige war Sicherheitskreisen zufolge den Anti-Terror-Ermittlern und dem Inlandsgeheimdienst bekannt.

Im März hatte ein Islamist auf der Westminster-Brücke im Zentrum der Hauptstadt mit einem Auto mehrere Menschen überfahren und vier von ihnen getötet. Anschließend erstach er auf dem Parlamentsgelände einen unbewaffneten Polizisten, bevor er erschossen wurde.