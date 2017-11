Großbritannien May beruft Brexit-Befürworterin Mordaunt in ihr Kabinett

Zwei Ministerabgänge musste die britische Regierung innerhalb einer Woche verkraften. Nach dem britischen Verteidigungsminister Michael Fallon räumte auch die Entwicklungsministerin Priti Patel ihren Posten. Premierministerin Theresa May hat aber schon Ersatz gefunden: Sie berief die konservative Abgeordnete Penny Mordaunt als Entwicklungsministerin in ihr Kabinett.

Mordaunt gilt wie ihre Vorgängerin Patel als Befürworterin eines harten Brexits und hatte sich vor dem Referendum im vergangenen Jahr für den EU-Ausstieg eingesetzt. Zuletzt war sie als Staatssekretärin für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsministerium tätig.

Patel war wegen einer Reihe nicht abgesprochener Gespräche mit politischen Vertretern in Israel zurückgetreten. Medienberichten zufolge hatte May sie am Mittwoch aus einem Termin in Uganda zurückbeordert, weil neue Details über die Israel-Reise der 45-Jährigen bekannt wurden. Danach bot Patel an, ihr Amt niederzulegen.

Verteidigungsminister Michael Fallon war vergangene Woche nach Vorwürfen sexueller Belästigung zurückgetreten. Zuvor war außerdem bekannt geworden, dass Investitionsstaatssekretär Mark Garnier in seiner Zeit als Parlamentsabgeordneter eine Sekretärin mit Geld losgeschickt hat, damit sie zwei Vibratoren kauft. Daraufhin wurden zahlreiche Vorwürfe wegen sexueller Belästigung laut.