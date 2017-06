Theresa May "Ich habe uns das eingebrockt, ich hole uns da wieder raus"

Ein wenig Aufmunterung, viele Entschuldigungen: Zum ersten Mal nach dem Wahldebakel sind die Konservativen um Theresa May zu einer Fraktionssitzung zusammengekommen. Nach Angaben eines Abgeordneten entschuldigte sich die Premierministerin dabei mehrfach für das schlechte Abschneiden ihrer Partei bei der vorgezogenen Parlamentswahl. "Ich habe uns das eingebrockt, ich hole uns da wieder raus", soll die Politikerin demnach gesagt haben.

May hatte mit den vorgezogenen Neuwahlen ihre Regierungsmehrheit ausbauen wollen, um so gestärkt in die Austrittsverhandlungen mit der EU zu gehen. Stattdessen verloren die Konservativen bei der Wahl aber so viele Sitze, dass sie nun auf einen Regierungspartner angewiesen sind.

Trotz des Debakels hatte May am Freitag deutlich gemacht, dass sie weiterhin Premierministerin bleiben wolle. Nun sagte sie ihren Parteikollegen gegenüber offenbar, dass sie so lange weitermache, wie diese das wünschten.

May will eine Minderheitsregierung mit der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) bilden. Bislang haben sich die Parteien allerdings noch nicht einigen können, die Gespräche sollen am Dienstag fortgesetzt werden. Ebenfalls am Dienstag kommt das britische Unterhaus erstmals seit der Wahl zusammen, um einen neuen Parlamentspräsidenten zu wählen.

Unklar ist weiterhin, ob die Gespräche mit der EU-Kommission über den Austritt Großbritanniens wie geplant kommenden Montag beginnen. Der zuständige Minister David Davis hält es für möglich, dass sich der Start der Verhandlungen um einige Tage verzögert. Am harten Brexit-Kurs wolle seine Regierung aber auch nach der Niederlage weiter festhalten, sagte er in mehreren Interviews.

Davis nahm May vor Kritik aus der eigenen Partei in Schutz. "Es ist unsere Aufgabe, das Land weiter zu regieren", sagte Davis. Ex-Finanzminister George Osborne, den May nach ihrer Amtsübernahme 2016 entlassen hatte, hatte die Regierungschefin am Sonntag eine "wandelnde Tote" genannt. Ihr Rücktritt sei nur eine Frage der Zeit.