Pressestimmen zur Wahl "May muss um Gnade bitten"

"Le Monde" (Frankreich): Freie Meinungsäußerung des Volkes respektieren

"Die einzige Gewissheit nach dem Wahlgang vom Donnerstag: Frau May steckt eine Schlappe an allen Fronten ein. In den kommenden Verhandlungen über den Brexit, die man eines Tages nun wirklich beginnen muss, ist es in niemandes Interesse zu versuchen, von diesem politischen Durchhänger der Briten zu profitieren. Unter Demokratien respektiert man die freie Äußerung des Volkswillens. Selbst wenn er manchmal unverständlich ist."

"de Volkskrant" (Niederlande): May muss das Team austauschen

"Auf dem Kontinent stehen nun einige Politiker und Kommentatoren schadenfroh bereit, den Briten Salz in die Wunde zu streuen. Es ist exakt diese Brüsseler Kurzsichtigkeit, die früher stets den Pragmatismus und den strategischen Weitblick der Briten erforderte. Doch nun ist Großbritannien selbst zu einem unberechenbaren Spieler geworden. Es wird im Griff gehalten von einer aufständischen Wählerschaft und von Politikern, die sich in ihre eigenen Versprechungen verstrickt haben. Wie man es auch dreht und wendet, das Wahlergebnis verurteilt Theresa May dazu, um Gnade zu bitten. Das sollte sie am besten noch tun, bevor sie mit ihrem Verhandlungsteam über den Kanal kommt. Das bedeutet: Wechsele das heutige Team für einen 'harten Brexit' aus, mäßige den Kurs und versuche zu retten, was noch zu retten ist."

"Neue Zürcher Zeitung" (Schweiz): Schadenfreude ist fehl am Platz

"Auch wenn manche Europäer die Demontage der oft hochnäsig und konfrontativ auftretenden Tory-Regierung mit Genugtuung registrieren, Schadenfreude ist fehl am Platz. Das Wahldebakel der britischen Regierungspartei hilft Europa nicht. Schon bisher hatten die Unterhändler in Brüssel und viele Staatschefs in europäischen Hauptstädten gehadert, weil die Verhandlungspositionen des britischen Partners diffus und realitätsfern erschienen. Nun ist erst recht unklar, was die Insel eigentlich will - von Europa, von der Welt und von sich selbst. Die Europäische Union wird sich bei den Austrittsverhandlungen auf eine Nebelfahrt einstellen müssen, auf der das gemeinsame Ziel unsichtbar oder verschwommen bleibt."

"The Times" (Großbritannien): May muss bald zurücktreten

"Die Logik, die dazu führt, dass Theresa May die Downing Street verlassen muss, ist erbarmungslos. Sie hatte im Wahlkampf erklärt, dass die Wahl verloren wäre, wenn sie sechs Mandaten weniger bekäme. Doch sie hat nun zwölf Mandate verloren. Praktisch bedeutet das, dass ihrer Regierung nicht zugetraut werden kann, die erforderliche Mehrheit für ihre wirtschaftliche Agenda zusammenzubringen - ganz zu schweigen von der Serie von Gesetzen, die nötig werden, um den Brexit Realität werden zu lassen. Auf jeden Fall versickert ihre persönliche Autorität immer mehr. Doch je überstürzter der Brexit-Prozess verläuft, desto geringer die Chance, dass dabei wenigstens eine provisorische Vereinbarung herauskommt. Trotz des Tumults zu Hause müssen die Gespräche bald beginnen. Deshalb war die Entscheidung der Premierministerin, weiter im Amt zu bleiben, auf kurze Sicht richtig. Aber langfristig ist sie nicht haltbar. Ihre Partei braucht einen neuen Anführer."

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Deutschland): Austrittsprozess zu früh gestartet

"Zum einen erweist es sich als Fehler, dass Theresa May den Austrittsprozess schon vor der Wahl formal in Gang gesetzt hat. Die Zwei-Jahres-Frist, die im EU-Vertrag für die Verhandlungen vorgesehen ist, läuft seit Ende März. Sollte es nun aufgrund des schwierigen Wahlergebnisses zu Verzögerungen kommen, wird die Zeit für diese rechtlich und politisch sehr anspruchsvollen Gespräche kürzer. Statt die britische Position zu stärken, hat May die Brexit-Verhandlungen insgesamt eher komplizierter gemacht. Zum anderen ist das Wahlergebnis natürlich kein Votum für einen harten Brexit, wie ihn May zuletzt angestrebt hat. Darüber werden sich viele Politiker auf dem Kontinent freuen, vor allem in Deutschland."

"Die Presse" (Österreich): Ein Scheitern der Verhandlungen ist möglich

"May, die beinharte Verhandlungen angekündigt hat, wird je nach Koalitionspartner nun auf eine breitere Palette von Interessen Rücksicht nehmen müssen. Ob sie diesen Balanceakt bewältigt, ist fraglich. Am Ende wird sie nämlich für den Austrittsdeal eine Mehrheit im Unterhaus benötigen. Gelingt es ihr nicht, die Heimatfront zu beruhigen, wäre auch ein Scheitern der Brexit-Verhandlungen möglich. Großbritannien würde dann ohne jegliche Zugeständnisse und weitere Kooperation aus der EU ausscheiden."