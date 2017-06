May nach der Wahlschlappe Verloren? Ich?

Theresa May will trotz einer herben Schlappe bei der Parlamentswahl in Großbritannien weitermachen wie bisher. Das heißt: Im Amt bleiben und das Land aus der Europäischen Union führen.

Am Freitagnachmittag holte sie sich bei Queen Elizabeth II. den Auftrag zur Regierungsbildung. Da ihre Konservativen die absolute Mehrheit verfehlt haben, will May eine Minderheitsregierung mit Unterstützung der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) führen.

Mit keinem Wort erwähnte die Premierministerin in ihrer kurzen Ansprache vor der Downing Street, dass die von ihr angesetzte Neuwahl spektakulär nach hinten losgegangen war. Sie hatte die Briten aufgefordert, ihr ein persönliches Mandat für die Brexit-Verhandlungen zu geben. Statt ihre Mehrheit zu vergrößern, verloren die Tories jedoch 12 Sitze, und die Opposition legte deutlich zu. May wird mit Rücktrittsforderungen überhäuft.

Doch wer erwartet hatte, die Premierministerin werde ihre Enttäuschung zeigen oder Fehler einräumen, sah sich getäuscht. Sie redete, als habe sie ihr Wahlziel erreicht und sprach davon, dass das Land jetzt Führung brauche. "An die Arbeit jetzt", schloss sie ihre Ansprache.

Beobachter waren irritiert, dass die Premierministerin agierte, als sei nichts passiert. Der Bestseller-Autor Robert Harris twitterte, May sei jetzt "im Nordkorea-Modus".

Der frühere Finanzminister George Osborne, der seit seinem Rauswurf 2016 auf Rache sinnt, warf seiner langjährigen Kabinettskollegin Realitätsverweigerung vor. "Königin der Leugnung", titelte der von ihm als Chefredakteur geführte "Evening Standard".

Die "Guardian"-Kolumnistin Marina Hyde schrieb in einem Kommentar, die Premierministerin sei wie ein Vater, der seiner Unterhaltspflicht nicht nachkomme, die Haushaltskasse verzockt habe und der seinen Kindern nun aber feierlich erkläre, nur er könne ihnen die Stärke und Stabilität geben, die sie bräuchten.

Für ihren endlos wiederholten Slogan "starke und stabile Führung" war May schon im Wahlkampf verspottet worden. Dass sie stattdessen das Land nun in eine höchst instabile Situation stürzt, blieb nicht unkommentiert.

Am Nachmittag lieferte May auch gleich einen Beweis, wie angeschlagen sie ist. Statt wie ursprünglich erwartet Kritiker aus ihrem Kabinett zu entfernen, wurde bekannt, dass alle wichtigen Minister in ihren Ämtern bleiben: Boris Johnson als Außenminister, David Davis als Brexit-Minister. Auch Innenministerin Amber Rudd und Finanzminister Philip Hammond behalten ihre Posten. Zugleich wurde bereits spekuliert, wer May als Regierungschef nachfolgen könnte.

In der Partei brodelt es. "Wir hassen sie alle", zitiert BBC-Korrespondent Robert Peston einen einflussreichen Tory-Abgeordneten. "Aber wir können nichts tun". Einer der konservativen Abgeordneten, die ihren Sitz verloren haben, Greg Mulholland, postete am Freitagnachmittag das Bild eines Briefes seiner Töchter. Sie trösten ihren Vater: "Es ist alles die Schuld von Theresa May".

Der frühere Tory-Parteichef und Außenminister William Hague mahnte seine Parteifreunde im "Telegraph", jetzt sei nicht der Zeitpunkt für eine Neuwahl des Parteivorsitzenden.

Die Tory-Abgeordnete Heidi Allen sagte dem Radiosender LBC, May hätte zurücktreten müssen, wenn sich das Land nicht in den Brexit-Verhandlungen befinden würde. Es sei nur diesem Umstand geschuldet, dass sie weiterhin im Amt bleibe - für maximal sechs Monate.