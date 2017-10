Theresa May und die Tories Parteitags-Fehde

Während eines Besuchs im schottischen Dundee wurde der britische Finanzminister Philip Hammond Anfang der Woche gefragt, was er von seiner Regierungschefin denn halte? Ob Theresa May die britischen Tories auch in die nächste Wahl führen solle?

Hammond antwortete: Er werde sich nicht an "Diskussionen über die künftige Führung der konservativen Partei" beteiligen.

Echter Rückhalt, freilich, klingt anders.

Am Sonntag startet der Parteitag der Tories in Manchester - und man muss kein Orakel sein, um zu vermuten, dass sich die Vorfreude von Großbritanniens Premierministerin in Grenzen hält.

Seit Monaten steht sie gewaltig unter Druck: Bei den alles überlagernden Brexit-Verhandlungen mit Brüssel geht es nicht wirklich voran - und in den eigenen Reihen schwindet Mays Rückhalt zunehmend, mögliche Nachfolger halten sich schon bereit.

Keine guten Voraussetzungen für den Parteitag, auf dem die Konservativen eigentlich Einigkeit demonstrieren wollen. Die wichtigsten Hintergründe.

Die Ausgangslage:

Es war Mays Idee, die Briten im Juni vorzeitig zur Wahl aufzurufen. Sie wollte sich auf diese Weise Rückenwind für die Gespräche mit Brüssel holen. Das Ergebnis ist bekannt: Die ursprünglich abgeschlagene Konkurrenz von Labour überholte die Konservativen beinahe noch - jetzt führt May eine Wackelregierung, angewiesen auf Unterstützung einer nationalkonservativen Partei aus Nordirland.

May gestand kürzlich eigene Fehler ein. Ihre Partei sei für die Neuwahlen nicht bereit gewesen, sagte sie. Die Folgen jedenfalls waren für sie dramatisch: In einigen Umfragen liegt Labour mittlerweile klar vor den Tories. Und während sich die Konservativen öffentlichkeitswirksam zerlegen, feierten die euphorisierten Linken gerade erst auf dem eigenen Parteitag für ihre Verhältnisse ein Fest der Eintracht. Labour-Chef Jeremy Corbyn steht bereit, so viel steht fest, sollte die Regierungskrise in Neuwahlen münden.

Dabei hat May alle Hände voll zu tun. Zu den wichtigsten Fragen beim Brexit gibt es noch immer keine Antwort: Was wird aus der nordirischen Grenze? Wieviel Geld müssen die Briten nach dem Ausstieg berappen? Was passiert mit den EU-Ausländern auf der Insel? Die Verhandlungen laufen nur schleppend. Und auch im eigenen Land kommt May nicht wirklich voran: Ihr Plan, die Tories sozialer auszurichten - eine Lehre aus dem Brexit-Votum vieler Abgehängter - wird von den Wirtschaftsliberalen unter den Tories blockiert.

Worum geht es in Manchester?

Natürlich vor allem um den Brexit. Im Kern streiten die Tories darüber, wie Großbritannien die EU verlassen soll. Hardliner wollen den radikalen Ausstieg, bei voller Kontrolle über die Einwanderung, notfalls auch ohne Zugang zum EU-Binnenmarkt. Moderate Kräfte fordern dagegen, eine möglichst enge Bindung zur Europäischen Union beizubehalten.

In ihrer viel beachteten Rede von Florenz erklärte May kürzlich, eine etwa zweijährige Übergangsphase nach dem Brexit anzupeilen. In dieser Zeit könnte das Vereinigte Königreich weiter in den EU-Haushalt einzahlen - zudem bot sie an, 20 Milliarden Euro als Abschlussrechnung an Brüssel zu überweisen. Den EU-Unterhändlern ist dieser Betrag allerdings zu wenig.

Mays Herausforderung in Manchester wird aber sein, den EU-Gegnern unter den Tories die Übergangsphase grundsätzlich schmackhaft zu machen. Denn damit verbunden wären - so sieht es die EU - auch andere Pflichten: Die Briten müssten wohl etwa weiter die Personenfreizügigkeit akzeptieren - dürften in Brüssel aber nicht mehr mitbestimmen.

Wer kann May gefährlich werden?

May hat angekündigt, auch bei der nächsten Wahl wieder antreten zu wollen. Doch die Debatten über ihre mögliche Nachfolge laufen - und dürften auch den Parteitag überlagern. Einer, der May bereits in der Vergangenheit besonders viel Ärger bereitet hat, ist Boris Johnson.

Der Außenminister gilt als Verfechter eines harten, kompromisslosen Brexits. Johnson legte vor einigen Tagen einen Alternativplan zu Mays Linie vor. Am Samstag düpierte er sie erneut - und formulierte scharfe Bedingungen für die weiteren Brexit-Gespräche. Zuvor war unter anderem die Rede davon, Johnson könnte zurücktreten, solle die Premierministerin ihren Kurs nicht ändern. Eine Drohung. Auf dem Parteitag, das ist klar, sind alle Augen auf Johnson gerichtet.

Doch es ist nicht nur Johnson, der May unter Druck setzt. Ihm gegenüber steht Finanzminister Hammond, der das Lager der Gemäßigten vertritt. Oder Ruth Davidson. In Umfragen unter Parteimitgliedern zählt die schottische Tory-Chefin zu den beliebtesten Kandidaten unter den potenziellen May-Nachfolgern. Davidson will einen weichen Brexit und steht etwa bei der Einwanderung für einen liberalen Kurs. Es wird erwartet, dass sie dies auch in Manchester klarmacht - für May bedeutet das: Widerstand von der anderen Seite.

Und da wäre da auch Jacob Rees-Mogg, der Erzkonservative Tory-Abgeordnete, mittlerweile ein Star der EU-Gegner. Noch fehlen ihm Unterstützer, doch seine Anhänger sehen in ihm schon jetzt weit vorne - dann, wenn es darum geht, May abzulösen.