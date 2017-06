Großbritannien wählt Harter Brexit - oder scharfer Linksruck

Schnell wählen lassen, Vorsprung ausbauen, Rückenwind für die Brexit-Verhandlungen holen - so hatte sich das Theresa May vorgestellt, als sie Ende April Neuwahlen in Großbritannien ausrief. Doch so einfach wird es wohl nicht: In den Umfragen konnte die weit abgeschlagene Labour-Partei von Jeremy Corbyn zuletzt deutlich zulegen - und den Rückstand verkürzen.

45,8 Millionen Briten sind nun aufgerufen, über die Zukunft ihres Landes abzustimmen. Steuert das Vereinigte Königreich weiter auf einen harten Brexit zu? Oder schwenkt das Land auf einen scharfen Linkskurs?

Bis 23 Uhr deutscher Zeit haben die Wahllokale geöffnet. Mit Ergebnissen wird am frühen Freitagmorgen gerechnet. Der Überblick zur Unterhauswahl:

Wer sind die wichtigsten Personen?

Premierministerin May kam nach dem Rücktritt von David Cameron im vergangenen Sommer überraschend an die Macht. Ihr Vorgänger hatte das Referendum über einen EU-Austritt angesetzt, sein Amt daran geknüpft - und verloren.

Mays Herausforderer Corbyn ist innerparteilich umstritten, führte aber einen gelungenen Wahlkampf. Welche Kandidaten außer den beiden die Wahl in Großbritannien prägen, sehen Sie in der Fotostrecke.

May, Corbyn, Farron - die wichtigsten Personen Theresa May: Sechs Jahre war sie Innenministerin unter David Cameron. Als dieser nach dem Brexit-Votum im Juli 2016 zurücktrat, setzte sie sich im Machtkampf bei den Konservativen durch. Die Premierministerin hatte eine Neuwahl zunächst ausgeschlossen, dann aber doch darauf gesetzt, um ihre Position bei den Tories und im Parlament zu stärken. Jeremy Corbyn: Der Herausforderer von der Labour Party polarisiert. Seine Anhänger verehren den Altlinken wie einen Guru, seine Gegner - darunter viele Abgeordnete - sehen in ihm einen Sturkopf, der sich nicht stark genug gegen den Brexit gestellt hat und dadurch viele Wähler verprellt habe. Er ging als klarer Außenseiter in den Wahlkampf, holte aber in den Umfragen deutlich auf. Tim Farrons Liberaldemokraten waren immer gegen den Brexit. Der 47-Jährige führt die Partei seit 2015. Aufsehen erregte er, als er mit einigen anderen Abgeordneten gegen ein geplantes Gesetz zur Erhöhung der Studiengebühren und damit gegen die Parteilinie stimmte. Nicola Sturgeon: Die kämpferische Chefin der Regionalregierung in Edinburgh wird augenzwinkernd "Königin von Schottland" genannt. Schon als Jugendliche trat sie in die Schottische Nationalpartei (SNP) ein, deren Ziel die Unabhängigkeit des Landesteils von Großbritannien ist. Sie mischt kräftig im Wahlkampf für das Londoner Parlament mit, obwohl sie selbst nicht zur Wahl steht. Die Mehrheit der Schotten ist gegen den Brexit und will im europäischen Binnenmarkt bleiben. Sturgeon hat ein neues Unabhängigkeitsreferendum angekündigt. Paul Nuttall: Eigentlich sollte er die zerstrittene, EU-feindliche UK Independence Party (Ukip) wieder auf Kurs bringen. Doch das Gegenteil ist der Fall: Dem 40-Jährigen fehlt das Charisma seines Vorgängers Nigel Farage, seine Partei kollabierte nahezu bei den Kommunalwahlen. Die Rechtspopulisten kämpfen mittlerweile ums politische Überleben.

Wer hat die besten Chancen?

Die Umfrageergebnisse gehen auf der Insel weit auseinander, verlässliche Aussagen lassen sich also nur schwer treffen. Deutlich ist aber der Trend: Labour holte in den vergangenen Wochen stark auf. Nur noch wenige Punkte trennen die Partei in einigen Erhebungen von den regierenden Konservativen. Ende April lag sie noch bis zu 20 Prozentpunkte hinter den Tories zurück.

Klar ist aber auch: Selbst wenn Labour wirklich die Überraschung schafft und die Tories überholt, stehen die Chancen für Corbyn eher schlecht, Premier zu werden. Nach dem britischen Mehrheitswahlrecht zählt nur, wer in den einzelnen Wahlkreisen gewinnt. Und da können die Tories wahrscheinlich mit mehr Siegen rechnen. (Lesen Sie hier mehr zum Wahlsystem in Großbritannien)

Was waren die wichtigsten Themen?

"Brexit heißt Brexit": An diesem Mantra hielt May auch im Wahlkampf fest. Gebetsmühlenartig wiederholte sie den Satz bei öffentlichen Auftritten, genau wie ihren zweiten Leitspruch: "strong and stable leadership" - also starke und beständige Führung. Damit positionierte May sich gegen Corbyn, dem große Teile der britischen Bevölkerung keine Führungsverantwortung zutrauen.

Stark und beständig sollte auch Mays Brexit werden: kein Zugang zum EU-Binnenmarkt - ein harter Brexit also. Kein Deal sei besser als ein schlechter Deal, betonte May.

Corbyn und die Labour-Partei bekräftigten hingegen, dass bei einem Brexit unter Labour der Zugang zum europäischen Binnenmarkt erhalten bliebe. Corbyn, der vor allem beim jüngeren Teil der Bevölkerung seine Anhänger hat, setzte im Wahlkampf auf soziale Themen und versprach höhere Steuern für Reiche, eine Reform des maroden Gesundheitssystems und mehr Sozialwohnungen.

Lange prägten der Brexit und soziale Themen wie die "Demenzsteuer" den Wahlkampf. Dann kamen die Terroranschläge in London und Manchester, die alles überlagerten. "Jetzt reicht's!" verkündete May nach dem Anschlag auf der London Bridge. Es war der dritte Anschlag, den Großbritannien in den vergangenen drei Monaten erlebt hatte. Für einen Tag wurde der Wahlkampf ausgesetzt.

Danach versuchten beide Seiten, die Attacken für ihre Zwecke zu nutzen: May kündigte ein härteres Vorgehen gegen Islamisten an, erklärte sogar, dass die Menschenrechte eingeschränkt werden könnten, um Terrorverdächtige schneller und besser zu überführen. Corbyn kritisierte die Premierministerin scharf für ihre Sparpolitik, denn in ihrer Zeit als Innenministerin hatte sie die Gelder für die Polizei gekürzt, was die Polizeipräsenz auf Londoner Straßen drastisch verringerte. Im Falle seines Wahlsieges wolle er 10.000 Polizisten mehr einstellen, versprach Corbyn.

Welche Folgen hat die Wahl für den Brexit?

Beide großen Parteien haben ihren Wählern versprochen, dass sie sich an das Brexit-Votum halten und die EU 2019 verlassen wollen. Während May einen harten Schnitt anstrebt, verspricht Corbyn, mit der EU enger verbunden zu bleiben. Wie das genau aussehen soll, sagt die Labour-Partei nicht.

Wirklich gegen den Brexit positionierten sich nur die Liberaldemokraten. Ihnen wird zwar ein besseres Ergebnis als 2015 zugetraut, aufgrund des Mehrheitswahlrechts aber keine deutliche Vergrößerung der mit neun Sitzen winzigen Fraktion.

Mays Ziel bei den Neuwahlen war, die absolute Mehrheit der Konservativen auszubauen. Sollte ihr das gelingen, wäre ihre Position gegenüber der EU gestärkt. Ein schwaches Ergebnis der Tories oder ein Sieg für Labour könnte allerdings für die verbleibenden 27 EU-Mitgliedstaaten auch zum Problem werden. Denn dann drohen sich die Verhandlungen weiter zu verzögern, da die Briten wiederum eine neue Strategie für den Brexit entwickeln müssten.

