EU-Austrittsverhandlungen Mays Brexit-Plänen droht Verschiebung

Kurz vor dem geplanten Beginn der EU-Austrittsverhandlungen Großbritanniens deutet alles auf eine Verzögerung der Gespräche hin. Medienberichten zufolge hätte die neue Minderheitsregierung der konservativen Tories und der DUP noch am Mittwoch stehen sollen. Wegen der Londoner Brandkatastrophe mit mehreren Toten könnte sich die Bekanntmachung der Vereinbarungen noch bis kommende Woche verschieben, berichtete der Sender BBC unter Berufung auf DUP-Kreise - und das wiederum könnte Auswirkungen auf die von Regierungschefin Theresa May ursprünglich für kommenden Montag geplanten Brexit-Gespräche haben.

In London war zuvor auch der Termin für die Queen's Speech, bei der die Königin im Parlament das Regierungsprogramm vorliest, infrage gestellt worden. Sie war ursprünglich ebenfalls für kommenden Montag geplant gewesen, doch ohne neue Regierung werden die Brexit-Gespräche wohl kaum beginnen.

Bestätigungen für die Verzögerungen stehen aus. May hatte noch am Dienstag betont, die Gespräche könnten wie geplant in der kommenden Woche beginnen."Der Zeitplan für die Brexit-Verhandlungen bleibt in Kraft", sagte sie nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Deal between DUP and Govt cd be delayed until next week cos of aftermath of #grenfelltower and diary commitments of both leaders — norman smith (@BBCNormanS) 14. Juni 2017

Während sich die Brexit-Verhandlungen wohl hinziehen, streiten die britischen Politiker weiter über die Frage, ob es einen weichen oder harten Brexit geben soll. Der britische Schatzkanzler Philip Hammond will laut "Times" etwa für einen Verbleib in der Zollunion werben. Brexit-Minister David Davis hatte am Montag noch für einen vollständigen Ausstieg seines Landes aus der europäischen Gemeinschaft geworben. Großbritannien wolle die Kontrolle über seine Grenzen zurückgewinnen, sagte er.

Angesichts dieses Streits mahnte der Verhandlungsführer des Europaparlaments für die Brexit-Verhandlungen, der Liberale Guy Verhofstadt, die britische Premierministerin Theresa May zur Eile. Drei Monate nach der offiziellen Einleitung des Austrittsverfahrens habe Großbritannien noch immer keine klare Position, kritisierte der frühere belgische Regierungschef. Auch das Problem der Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland sowie die Situation der in Großbritannien lebenden EU-Bürger seien ungeklärt.

In der EU mehren sich derweil die Stimmen für eine Abkehr Großbritanniens vom Austritt aus der Union. Nach Emmanuel Macron und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sprach nun auch Verhofstadt von dieser Option. Bis zum Tag des Austritts stehe für Großbritannien die Tür zur EU offen, sagte er. Schäuble hatte am Dienstag in einem Bloomberg-Interview gesagt, dass die Briten in der EU willkommen seien, falls sie es sich doch noch anders überlegten.

Die Verhandlungen über den britischen EU-Austritt müssen laut EU-Verträgen bis zum 29. März 2019 besiegelt sein. In Artikel 50 des EU-Vertrages, der den Austritt eines Landes aus der Staatengemeinschaft regelt, ist keine eindeutige Formulierung für den Fall enthalten, dass die betroffene Regierung während der Verhandlungen ihre Meinung ändert.