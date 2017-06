Mays Minderheitsregierung "Dead Woman Walking"

Die neue Minderheitsregierung in Großbritannien steht auf sehr wackligem Boden: Als Premierministerin Theresa May am Samstag mitteilte, sich mit der nordirischen DUP auf eine Duldung geeinigt zu haben, dauerte es nicht lange, bis das Dementi kam. Man habe sich noch nicht endgültig geeinigt, teilte die nordirische Kleinpartei mit. Die Gespräche seien aber positiv verlaufen, man hoffe auf eine Einigung in den kommenden Tagen.

Die DUP hat 10 Sitze im Unterhaus. Dass sie nun den Tories (318 Sitze) den Zeitplan diktieren kann, zeigt, wie geschwächt Theresa May nach der Wahl am Donnerstag ist. Mittlerweile wetten nicht nur die Gegner der Premierministerin auf ein Scheitern. Auch Parteifreunde bezweifeln, dass May mit ihrem Kurs Erfolg haben wird.

Zahlreiche Tories zeigten sich alarmiert, dass sie nun Kompromisse mit den nordirischen Rechtspopulisten machen sollen. Die schottische Tory-Vorsitzende Ruth Davidson verlangte, dass die Gleichberechtigung von Homosexuellen nicht infrage gestellt werden dürfe. Die Tory-Abgeordnete Anna Soubry sagte, Mays Position sei "unhaltbar". Sie werde früher oder später gehen.

"Wir brauchen BoJo"

Laut "Sunday Times" und "Mail on Sunday" läuft hinter den Kulissen bereits ein Coup gegen May. Fünf Kabinettsmitglieder hätten Außenminister Boris Johnson ihre Unterstützung zugesagt und ihn aufgefordert, die Premierministerin zu stürzen, berichtete die "Sunday Times". Johnson sei unmittelbar nach dem Wahldebakel mit unterstützenden Nachrichten regelrecht überschwemmt worden. "Wir brauchen Bojo. Wir brauchen einen Brexiteer. Wir brauchen jemanden, der reden kann und zu den Menschen eine Verbindung aufbaut wie Jeremy Corbyn", zitiert die Zeitung aus Tory-Kreisen.

Boris Johnson wies die Berichte zurück. "Ich unterstütze Theresa May", twitterte er in der Nacht zum Sonntag. Alles andere sei Quatsch. Das nahmen ihm die wenigsten ab. Er hatte auch jahrelang behauptet, nicht Premierminister werden zu wollen - nur, um sich dann bei der ersten Gelegenheit doch zu bewerben.

Der 2016 geschasste Finanzminister George Osborne, inzwischen Chefredakteur des "Evening Standard", hält Mays Schicksal für besiegelt: Sie sei eine "Dead Woman Walking", sagte er in Anspielung auf den Hinrichtungsfilm von Tim Robbins.

"Sie wirkt zu schwach"

Die einflussreiche konservative Blogger-Seite "Conservative Home" erklärte, May könne die Tories unmöglich in den nächsten Wahlkampf führen. Sie habe keinen Rückhalt in ihrer Partei. Auch die linke Sonntagszeitung "Observer" kommentierte, May habe Glaubwürdigkeit und Einfluss verloren: "Statt Respekt gibt es nun Hohn. Stärke wurde durch Schwäche ersetzt, Selbstsicherheit durch Zweifel". Das Blatt forderte Mays Rücktritt: "Sie wirkt zu schwach, um ihr Programm zu verwirklichen, zu verletzlich, um mit abweichenden Meinungen fertig zu werden und zu entkräftet, um Großbritannien weiter führen zu können."

Labour-Chef Jeremy Corbyn sagte in der BBC-Morgenshow von Andrew Marr, er halte es für möglich, dass es im nächsten Jahr erneut Wahlen in Großbritannien gebe. Dies könne positiv sein, weil Großbritannien sonst eine Phase der Instabilität drohe. Seine Partei sei bereit für einen weiteren Wahlkampf.

Sein Parteifreund John McDonnell sagte in der Sendung "Peston on Sunday", er halte Mays Minderheitsregierung für eine labile "Koalition des Chaos", die Menschen hielten wenig von solchen "Hinterzimmer-Geschäften".

Parlamentswahl in Großbritannien Endergebnis, 650 Wahlkreisen ausgezählt; Mehrheit: 326 Sitze NI = Nordirland; Quelle: BBC

Die Debatte über die politische Zukunft Mays war nach dem für die Konservativen enttäuschenden Wahlausgang am Donnerstag entbrannt. Die Tories waren zwar stärkste Kraft geblieben, hatten aber die absolute Mehrheit eingebüßt. May hatte die vorgezogenen Wahlen im April überraschend ausgerufen. Angesichts damals starker Umfragewerte hatte sie darauf gesetzt, die absolute Mehrheit ihrer Partei noch auszubauen und sich damit Rückendeckung für ihren angekündigten harten Kurs bei den Brexit-Verhandlungen zu holen.