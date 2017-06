Jeremy Corbyns Labour-Sensation Einer gegen alle

Als dann klar war, dass nicht er, sondern die britische Premierministerin gedemütigt aus dieser Wahl hervorgegangen war, gönnte sich Jeremy Corbyn einen Hauch von Genugtuung. "Ich würde denken, das Ergebnis reicht aus, um zu gehen und Platz zu machen für eine Regierung, die das Volk wirklich vertritt", sagte der Labour-Chef vor seinem Haus im Londoner Stadtteil Islington. Dann reckte der 68-Jährige beide Daumen in die Kameras, für seine Verhältnisse ein fast schon unkontrollierter Gefühlsausbruch.

Niemand, außer vielleicht ihm selbst, hätte noch zwölf Stunden zuvor zu prophezeien gewagt, dass die Labour-Partei landesweit rund 40 Prozent der Stimmen einheimsen würde. Statt, wie von vielen orakelt, das schlechteste Labour-Ergebnis der Nachkriegsgeschichte zu holen, erzielte Corbyn das beste seit 2005, als ein gewisser Tony Blair mit absoluter Mehrheit gewann. Das ist bereits für sich genommen bemerkenswert - gemessen an den Umständen ist es sensationell.

Seit der Sozialist Corbyn vor zwei Jahren durch eine Verkettung von Zufällen an die Labour-Spitze gelangte, führte er einen einsamen Kampf. Während der achtwöchigen Wahlkampagne ließ die Konkurrenz keine Gelegenheit aus, den Pazifisten und Atomkraftgegner als tattrigen Polit-Opi zu verhöhnen. Außenminister Boris Johnson attackierte Corbyn zur allgemeinen Belustigung als"mutton-headed mugwump", was sich frei mit hammelköpfiger Wirrgeist übersetzen lässt. Manager beschworen den Kollaps der britischen Wirtschaft, sollte Corbyn mit seinen Ideen an die Macht gelangen, Bahn, Post, Elektrizitätswerke wieder zu verstaatlichen, Steuern für Reiche zu erhöhen und Studiengebühren zu streichen. Fast die gesamte Presse des Landes porträtierte den Labour-Chef als Sicherheitsrisiko, da er niemals Atomwaffen einsetzen will und angeblich mit Terrorgruppen auf dem halben Planeten auf gutem Fuß steht.

Wahlkämpfer Jeremy Corbyn tourte unermüdlich durchs Land

Vor allem aber ließ die Mehrheit der Labour-Abgeordneten im britischen Unterhaus nie Zweifel daran, was sie von ihrem Chef hält: nichts. Dessen linke Agenda passte von Anfang nicht zu der unter Blair nach rechts gerückten Labourpartei. Etliche Parlamentarier warben in ihren Wahlkreisen dafür, nicht wegen, sondern trotz Corbyn für die Sozialdemokraten zu stimmen. Und weil der Chef sich umgekehrt stur weigerte, auch nur einen Schritt auf seine parteiinternen Rivalen zuzugehen, zogen praktisch zwei sich in tiefer Abneigung verbundene Labour-Parteien in den Wahlkampf. Ein im Grunde genommen aussichtsloses Unterfangen.

Corbyn aber - der sich selbst als "Monsieur Zen" bezeichnet -, ließ sich davon nicht verdrießen und tat, was er schon während seiner Kampagne für die Labour-Führung getan hatte: Er umging die ihm feindlich gesonnenen Medien, indem er seine größte Fangemeinde, die jungen Briten, gezielt in den sozialen Netzwerken umwarb. Und er tourte unermüdlich durchs Land, um seine Politik so vielen Menschen wie möglich persönlich zu erklären. Ein entscheidender Unterschied zu Regierungschefin May, die zumeist vor ausgewählten Jubel-Briten Binsen aneinanderreihte.

Parlamentswahl in Großbritannien Zwischenstand, 649 von 650 Wahlkreisen ausgezählt; Mehrheit: 326 Sitze NI = Nordirland; Quelle: BBC

Corbyn dagegen verurteilte landauf, landab eine gnadenlose Sparpolitik, die etwa dafür gesorgt hat, dass die Briten selbst auf dringende medizinische Behandlung zum Teil monatelang warten müssen. Er beschrieb die Folgen der Millionenkürzungen in Schulen, Kindergärten und im Pflegesystem. Er versprach bezahlbaren Wohnraum für junge Familien und höhere Unternehmenssteuern. Wie genau die Abermilliarden, die sein sozialistisches Programm kosten würde, gegenfinanziert werden könnten, blieb an vielen Stellen offen. Zwei von fünf Briten war das egal. Corbyn sprach ihre Sprache.

Ganz offensichtlich hat der Anti-Politiker auch in Großbritannien wieder einen Geist geweckt, von dem man lange dachte, er liege fest verkorkt und endgelagert in einem weit entfernten Flaschenkeller. Wie Bernie Sanders in den USA oder zuletzt Jean-Luc Mélenchon in Frankreich hat er dem Marktradikalismus die Utopie von einer solidarischen Gesellschaft entgegengesetzt. Man kann das nostalgische Fantasterei nennen. Oder Populismus.

Aber wenn 40 Prozent der Wähler sich davon angesprochen fühlen, sollte das den darbenden sozialdemokratischen Parteien im restlichen Europa zumindest zu denken geben.