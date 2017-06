Britisches Regierungschaos Fünf Fallen für May

Theresa May versuchte es mit Demut: "Ich habe uns das eingebrockt, ich hole uns da wieder raus", sagte sie in einer Fraktionssitzung der britischen Tories. Reicht das? Auch Tage nach der Wahlschlappe sitzt der Schock bei den Konservativen tief. Für viele scheint klar: Mays Tage in der Downing Street 10 sind gezählt. Parteifreunde geben der Premierministerin persönlich die Schuld am Debakel, das die Tories um die absolute Mehrheit gebracht hat. Nur ihr Pannenwahlkampf, so der Tenor, habe die abgeschlagene Labour-Partei wieder ins Rennen gebracht.

Aus dem linken Tory-Lager gibt es schon Rücktrittsforderungen. Und Ex-Schatzkanzler George Osborne nannte May am Wochenende eine "Dead Woman Walking" - in Anspielung auf den Hinrichtungsfilm von Tim Robbins. Kann die Premierministerin dem Druck standhalten? Auf sie warten fünf Probleme:

Ärger bei den Tories

May will vorerst im Amt bleiben: "An die Arbeit jetzt", sagte sie am Tag nach der Wahl. Doch ihre Macht ist bereits stark beschnitten: Ihre beiden engsten Berater, Fiona Hill und Nick Timothy, musste May opfern. Dafür ist Michael Gove zurück, jener Brexit-Hardliner, der vor einem Jahr im Kampf um das Amt des Regierungschefs zunächst Boris Johnson aus dem Weg geräumt und dann May herausgefordert hatte.

Gove soll jetzt Umweltminister werden.Die Frage wird nun sein, ob May es in den kommenden Tagen schafft, fürs erste noch einmal genügend Unterstützer hinter sich zu versammeln. Ihre Auftritt vor der Fraktion kam offenbar gut an. Vor allem die Brexit-Anhänger halten zu ihr - aus Sorge, ein anderer Premier könnte in den Ausstiegsverhandlungen auf einen weicheren Kurs setzen.

Mögliche Nachfolger für May, heißt es, stehen allerdings schon bereit: Außenminister Johnson wähnte sich schon nach dem Brexit-Referendum als nächster Premier. Jetzt dürfte er wieder eine neue Chance wittern. Und auch Osborne, der mit May eine innige Feindschaft pflegt, werden nach wie vor Ambitionen nachgesagt.

Der neue Partner DUP

318 Sitze haben die Tories geholt - zu wenig für die absolute Mehrheit. Das zwingt sie in eine auf der Insel eher seltene Situation: Als Regierungspartei sind sie auf die Hilfe eines Partners angewiesen. Und der dürfte es den Konservativen nicht leicht machen.

Die nordirische Democratic Unionist Party, kurz DUP, will eine Minderheitsregierung der Tories unterstützen. Derzeit laufen die Gespräche. Doch die geplante Kooperation ist hochumstritten. Die Partei gilt als ultrakonservativ. Sie stellt die Gleichberechtigung von Homosexuellen infrage und macht gegen Abtreibung mobil. Auch unter Mays Leuten sorgt das für Bauchschmerzen. Noch ist unklar, wieviel Zugeständnisse die Premierministerin den Nordiren machen muss.

Dazu kommt: Selbst mit den zehn DUP-Stimmen kann May nur auf eine knappe Mehrheit im Unterhaus bauen. Sie wird in wichtigen Entscheidungen deshalb eine geschlossene eigene Fraktion hinter sich benötigen. Und das in einer Zeit, in der die Zahl ihrer innerparteilichen Gegner steigt.

Labour - plötzlich ein starker Gegner

Als May Ende April die Neuwahlen ausrief, schien die Sache klar: Labour würde eine krachende Niederlage erleiden, Parteichef Jeremy Corbyn müsste dann wohl abtreten, die ohnehin zerstrittenen Flügel dürften die Partei in eine noch tiefere Krise stürzen.

Doch bekanntlich kam alles anders: Die Linken starteten eine beeindruckende Aufholjagd, zogen gemessen an den landesweiten Wählerstimmen fast gleich mit den Tories. Während bei den Konservativen Katerstimmung herrscht, kann die Labour-Opposition vor Kraft kaum laufen. Corbyn ist plötzlich Mays stärkster Gegner. Prompt forderte er die Premierministerin zum Rücktritt auf.

Im Unterhaus muss sich May nun auf deutlich heftigeren Gegenwind einstellen. Labour wird mit neuem Schwung auf einen weichen Brexit drängen, also einen Ausstieg etwa bei weiterer Zugehörigkeit zum EU-Binnenmarkt. Laut einem Medienbericht gab es bereits erste Geheimtreffen zwischen hochrangigen Tory-Ministern und Oppositionspolitikern, um einen weichen Brexit zu beraten. May war nicht dabei.

Labour wird selbstbewusst auf die sozialen Maximalforderungen aus dem Parteiprogramm pochen. Seit der Wahl ist klar: Es gibt für die Tories auf der Insel wieder eine ernstzunehmende Konkurrenz.

Brexit-Verhandlungen - Fluch und Segen

May bleibt kaum Zeit zum Durchatmen: Bereits kommende Woche sollen die Brexit-Verhandlungen mit Brüssel starten, so lautete zumindest der bisherige Plan. Für May ist das Vor- und Nachteil zugleich. Einerseits könnte sie der enge Zeitplan vorerst im Amt halten. Würden die Tories ihre Premierministerin jetzt stürzen, stünde ihnen die schwierige Suche nach einem Nachfolger bevor. Bei vielen Konservativen macht sich die Einsicht breit, dass sie das jetzt, da sie sich schleunigst um die Austrittsgespräche kümmern müssten, nicht gebrauchen können.

Schon in weniger als zwei Jahren muss ein Ergebnis stehen, sonst fällt Großbritannien ohne Deal aus der EU. Gut möglich, dass die Tories bis dahin weiter auf May an der Spitze setzen. Andererseits hat die Premierministerin keine Chance, nach der Wahl in Ruhe ihre neue Führung zu sortieren. Es muss sofort weitergehen - und das aus einer deutlich geschwächten Position heraus. Sie wolle, dass die Menschen ihre Hand bei den Brexit-Verhandlungen stärken, hatte May die Neuwahlen begründet. Das Gegenteil ist nun der Fall.

Wirtschaft und Finanzmärkte

May will an einem harten Brexit festhalten. Bislang wähnte sie große Teile der Bevölkerung hinter sich. Allerdings wurden die Menschen auch noch nicht mit voller Härte von möglichen Folgen des Austritts-Referendums getroffen. Beobachter rechnen damit, dass sich das in den kommenden Monaten ändern könnte - etwa wenn sich internationale Unternehmen aus Großbritannien zurückziehen und die Inflation steigt.

Nach der Wahl verschärfte sich die Lage. Der Index, der die Stimmung unter den Vorständen abbildet, fiel von minus drei Punkten im Mai auf minus 37 Zähler im Juni, wie das Institute of Directors (IoD) mitteilte. Auch die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) ist nach dem Wahlausgang skeptisch für die britische Konjunktur in diesem Jahr. Das britische Pfund sank zu Wochenbeginn im Vergleich zum Euro auf den tiefsten Stand seit sieben Monaten.