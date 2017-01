Ohne Anhörung EU-Parlament empört über Oettingers Beförderung

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Günther Oettinger hat vermutlich schon angenehmere Jahreswechsel erlebt. Der bisherige Digitalmarkt-Kommissar soll die Haushalts- und Personalressorts der EU-Kommission übernehmen - und muss deshalb am Montagabend zum "Meinungsaustausch" im Europaparlament antreten, so zumindest steht es im Terminplan des zuständigen Haushaltsausschusses.

Doch die Meinung der Abgeordneten scheint Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ziemlich egal zu sein: Er hat den Wechsel Oettingers bereits offiziell vollzogen. Auf der Webseite der Kommission wird der CDU-Politiker inzwischen als neuer Personal- und Haushaltskommissar geführt. Dort veröffentlicht ist auch Junckers Brief, mit dem er Oettinger über den Jobwechsel zum 1. Januar 2017 informiert - datiert auf dem 21. Dezember, als Brüssel bereits im Weihnachtsmodus war. Darin ist lediglich noch von "Beratungen" Oettingers mit dem EU-Parlament die Rede.

Von einer "Provokation", spricht Sven Giegold, der für die Grünen im Haushaltsausschuss sitzt. "Dass die Kommission die Anhörung nicht einmal abwartet, wirkt wie eine gewollte Desavouierung des Parlaments." Auch Jens Geier (SPD), Vizechef des Haushaltsausschusses, spricht von einem "unfreundlichen Akt".

Parlament hat wenig Druckmittel



Ob die Parlamentarier Oettingers Jobwechsel verhindern können, erscheint aber ohnehin fraglich. Sollte es im Haushaltsausschuss keine Einigung geben, müssten Noch-Parlamentspräsident Martin Schulz und die Fraktionschefs entscheiden, was sie der Kommission mitteilen.

Ein formelles Recht, einen einzelnen Kommissar zu verhindern, hat das Parlament nicht - "auch wenn das wünschenswert wäre", meint SPD-Mann Geier mit Blick auf Oettinger. Das Abgeordnetenhaus könnte lediglich der gesamten Kommission das Misstrauen aussprechen, wozu es aber wegen einer Personalie wie Oettinger kaum kommen wird. Dennoch wäre es nach Ansicht von Insidern äußerst konfliktträchtig, wenn die Kommission ausgerechnet einen Haushaltskommissar gegen das Parlament durchsetzen würde - denn die Abgeordneten haben in Fragen des EU-Budgets ein weitreichendes Mitspracherecht.

Schon der vorab bekannt gewordene Fragenkatalog der Abgeordneten hat gezeigt, dass Oettinger alles andere als eine nette Plauderstunde bevorsteht. Das Vorpreschen Junckers dürfte die Befragung für Oettinger, die per Livestream übertragen wird, nun noch unangenehmer machen. Verschärfend hinzu kommt ein weiterer Faktor: der Ärger um die Nachfolge des scheidenden Parlamentspräsidenten Schulz.

Zehn NGOs fordern Parlament zur Ablehnung Oettingers auf

Laut einer Absprache zwischen Sozial- und Christdemokraten sollte Anfang 2017 ein Kandidat der konservativen EVP Schulz' Posten übernehmen. Doch die Sozialdemokraten haben die Vereinbarung und auch die informelle Große Koalition aufgekündigt und Fraktionschef Gianni Pittella als Kandidaten aufgestellt. Die EVP wiederum schickt mit Antonio Tajani einen Mann ins Rennen, der vielen Sozialdemokraten, Grünen und Linken nicht vermittelbar ist. Auch für Grüne und Liberale treten bei der Wahl am 17. Januar eigene Kandidaten an.

Dass es in dieser Gemengelage zu einer friedlichen Einigung auf eine ohnehin umstrittene Figur wie Oettinger kommt, erscheint unwahrscheinlich. "Die Zusammenarbeit zwischen den Parteien ist dahin", sagt der niederländische Sozialdemokrat Paul Tang. Er erwartet einen "politischen Kampf" um Oettingers Ernennung. "Es war nicht besonders schlau von Juncker, das Parlament in dieser Situation so herauszufordern", sagt Tang. "Zumal es bezüglich der Eignung von Herrn Oettinger ohnehin Zweifel gibt."

Wie groß diese auch außerhalb des Parlaments sind, zeigte sich erst am Donnerstag erneut. Gleich zehn Nichtregierungsorganisationen - darunter Transparency International, Lobbycontrol und Oxfam - haben das Parlament in einem offenen Brief aufgefordert, sich gegen Oettingers Wechsel auszusprechen. Er sei mehrfach durch "rassistische, sexistische und homophobe Äußerungen" aufgefallen, explizit genannt wird Oettingers "Schlitzaugen"-Rede vom 26. Oktober. Deshalb sei er als Personalkommissar - und damit als Wächter über das Dienstverhalten Tausender Mitarbeiter - ungeeignet.

Oettinger droht Kompetenzverlust



Juncker könnte "auf das Parlament zugehen, indem er Oettinger nur das Haushalts-, nicht aber das Personalressort gibt", meint SPD-Politiker Geier. Auch in der Kommission selbst wurde das bereits erwogen - allerdings wegen Oettingers umstrittenem Gratisflugs an Bord eines Lobbyisten-Privatjets.

Kommissionpräsident Juncker hätte laut Geier auch die Möglichkeit, dem Parlament entgegenzukommen, indem er Oettinger nicht zum Vizepräsidenten der Kommission macht. Letzteres war allgemein erwartet worden, da Oettingers Vorgängerin Kristalina Georgieva ebenfalls eine der sieben Vizepräsidenten war. Doch Juncker hat Oettinger den Titel bisher verweigert. "Der Präsident", sagt eine Sprecherin Junckers, "wird diese Angelegenheit zu gegebener Zeit entscheiden."

Zusammengefasst: Günther Oettinger soll wegen seiner Beförderung zum EU-Kommissar für Haushalt und Personal dem Europaparlament Rede und Antwort stehen. Doch Kommissionspräsident Juncker hat Oettinger schon vor der Anhörung offiziell ernannt - was Abgeordnete als Affront werden. Was eine Formalie werden sollte, führte nun zu einem politischen Kampf ausarten, der Oettinger weiter beschädigen könnte.