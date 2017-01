Streit um EU-Kommissar Kritiker fordern Oettingers Degradierung

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Der viel beschworene heiße Stuhl, der angeblich auf Günther Oettinger wartete, blieb kalt. Die Fragen, die der neue Haushalts- und Personalkommissar am Montagabend im EU-Parlament zu hören bekam, waren so harmlos wie in einem Lesezirkel. Statt wegen seiner "Schlitzaugen"-Rede und seiner Nähe zu Wirtschaftslobbyisten angegangen zu werden, durfte der CDU-Politiker seine Kenntnisse im Haushaltrecht ausbreiten - ein Feld, auf dem er sich bestens auskennt. Sternstunden des Parlaments sehen anders aus.

Am Tag darauf aber setzten Sozialdemokraten und Grüne zu einer erneuten Attacke gegen Oettinger an: Wenn der Mann schon Budgetkommissar wird, müsse er wenigstens die Zuständigkeit für das Kommissionspersonal abgeben, so die neue Forderung der Sozialdemokraten. Oettinger soll nach den Plänen von Kommissionschef Jean-Claude Juncker wie seine Vorgängerin Kristalina Georgiewa beide Ressorts leiten. In der Vergangenheit waren sie meist getrennt, Juncker hatte sie erst 2014 zusammengeführt. Georgiewa war auch Vizepräsidentin der Kommission. Ob Oettinger dieses Amt ebenfalls bekommt, ist bisher unklar. Nach Ansicht der Sozialdemokraten wäre das "krass unangemessen".

Das Argument der Oettinger-Kritiker ist, dass der Mann für die Personalführung ungeeignet sei. Seine öffentlichen "rassistischen, sexistischen und homophoben Kommentare" seien ebenso naiv gewesen wie sein Gratisflug im Privatjet eines Lobbyisten, erklärten die Sozialdemokraten. Zu den Themen Transparenz und Lobbying seien seine Aussagen im Parlament "besonders schwach" gewesen. Der Grünen-Politiker Sven Giegold nannte Oettinger "bedingt einsatzbereit". Fachfragen zur Haushaltspolitik habe er zwar souverän beantwortet, für Personalfragen aber habe er "keine besondere Qualifikation".

Oettinger-Lager wirft Kritikern Feigheit vor

In Oettingers Lager sorgt das für Wut. "So viel Feigheit ist nicht zu fassen", sagt ein konservatives Mitglied einer der mit der Sache befassten Parlamentsausschüsse. Sozialdemokraten und Grüne hätten im Parlament jede Gelegenheit gehabt, Kritik zu üben.

Oettinger war im Mai auf Einladung der ungarischen Regierung im Privatflugzeug des Kreml-nahen Lobbyisten Klaus Mangold zu einem Abendessen mit Regierungschef Viktor Orbán geflogen. Damit könnte Oettinger gegen den Verhaltenskodex für Kommissare verstoßen haben, wonach Geschenke im Wert von mehr als 150 Euro und Treffen mit Lobbyisten öffentlich gemacht werden müssen. Auch wurde Oettinger wiederholt vorgeworfen, dass er fast nur Wirtschaftslobbyisten, aber selten Vertreter von Gewerkschaften und Zivilgesellschaft treffe. Entsprechend schwierig ist es nach Ansicht von Kritikern, Oettinger als Personalchef zu installieren, der auch für das dienstliche Verhalten der Kommissionsmitarbeiter verantwortlich ist.

Die Kommissionsspitze hatte nach Bekanntwerden des Gratisflugs im November 2016 bereits erwogen, Oettinger bei seinem Wechsel ins Haushaltsressort die Zuständigkeit für Personalfragen zu entziehen. Ende des Jahres hatte Juncker Oettinger aber für beide Aufgaben berufen - schon vor dem Meinungsaustausch mit dem Parlament. Das hatte Fragen nach dem Sinn der Veranstaltung aufgeworfen und zu erheblichem Unmut bei Abgeordneten geführt.

Pittella: Große Koalition ist beendet

Über die Forderung der Oettinger-Kritiker muss am Donnerstag die Konferenz der Präsidenten entscheiden, wie der Treff der Fraktionschefs im Europaparlament etwas großspurig heißt. Eine echte Möglichkeit, Oettingers Berufung noch zu verhindern oder inhaltlich zu verändern, hat das Gremium ohnehin nicht. Dessen seien sich die Sozialdemokraten durchaus bewusst, hieß es im Parlament. Man wolle aber ein politisches Signal setzen.

Der Aufstand vor allem der Sozialdemokraten ist auch im Zusammenhang mit dem Wahlkampf um den Posten des Parlamentspräsidenten zu sehen, der am kommenden Dienstag in Straßburg ansteht. Manfred Weber (CSU), Fraktionschef der EVP, hatte Montagnacht eine Erklärung öffentlich gemacht, in der sich die Sozialdemokraten verpflichtet hatten, das Amt des Parlamentspräsidenten nach der Hälfte der Legislaturperiode an die EVP abzugeben. Am Dienstag legte Weber in einer Pressekonferenz mit Vorwürfen und Drohungen nach. Entsprechend erbost reagierten viele Sozialdemokraten.

Die Folgen treffen nun Oettinger. Sie bieten aber auch einen Vorgeschmack auf die Zukunft, sollte die sogenannte informelle große Koalition, die das Parlament bislang handlungsfähig hielt, tatsächlich nach der Präsidentenwahl nicht mehr zusammenfinden. Dann werden nicht nur die Anhörungen von Kommissaren schwieriger.

Dennoch sieht es derzeit nicht nach einer Annäherung aus. Am Mittwoch besuchte der sozialdemokratische Fraktionschef und Präsidentschaftskandidat Gianni Pittella die Linksfraktion. Die große Koalition sei beendet, sagte Pittella nach Angaben von Teilnehmern. Nebenabsprachen, wie sie unter Präsident Martin Schulz üblich gewesen seien, werde es unter ihm nicht geben.

Zusammengefasst: Günther Oettinger steht auch nach dem Meinungsaustausch mit dem EU-Parlament in der Kritik. Die Sozialdemokraten fordern nun, dass ihm die Verantwortung für das Personal der EU-Kommission wieder entzogen wird und er nur das Haushaltsressort leitet. Ein Erfolg der Initiative ist nahezu ausgeschlossen - doch sie befeuert den Streit mit den Konservativen.