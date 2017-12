Zukunft von EU-Kommissar Oettinger "Eher Pläne in der Privatwirtschaft"

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger strebt nach Ende seines Mandats Mitte 2019 keine erneute Amtszeit als EU-Kommissar an. "Ich will mein Mandat bis zum Ende ausüben und vor allem den Haushalt für die nächsten Jahre unter Dach und Fach bringen. Für danach habe ich aber eher Pläne in der Privatwirtschaft", sagte Oettinger dem SPIEGEL.

Der Christdemokrat glaubt nicht, dass die Frage des nächsten deutschen EU-Kommissars bereits im Rahmen der wahrscheinlichen Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD geklärt werden muss: "Das Mandat der gegenwärtigen Kommission reicht bis Mitte 2019, ich finde daher nicht, dass man diese Frage schon jetzt regeln muss."

Der ehemalige Baden-Württembergische Ministerpräsident ist seit 2010 Kommissar in Brüssel, zunächst war er für Energie und später für Digitales zuständig. Seit Beginn 2017 ist er Haushaltskommissar und damit für eines der wichtigsten - und konfliktträchtigsten - Projekte der EU im neuen Jahr verantwortlich: Oettinger muss den neuen Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 aufstellen. Dabei stehen einerseits neue Ausgaben etwa für die Bewältigung der Migration oder zur Stärkung der Forschung. Gleichzeitig fällt der Beitrag eines wichtigen Mitgliedslandes, Großbritannien, wegen des Brexit weg.

Nach der Bundestagswahl gab es immer wieder Gerüchte, Oettinger strebe einen Posten in einem neuen Bundeskabinett an. Vor allem vom CDU-Wirtschaftsflügel war der Mann, der beste Kontakte zu Unternehmern pflegt, immer wieder für den Job als Wirtschaftsminister ins Gespräch gebracht worden. Diese Versuche, Oettinger nach Berlin zu locken, dürften sich nun erledigt haben.

Oettinger drängt darauf, in Berlin möglichst rasch für klare Verhältnisse bei der Regierungsbildung zu sorgen. Überlegungen einer Minderheitsregierung erteilte er eine klare Absage. "Wir haben in Europa einige Minderheitsregierungen, ich glaube aber, dass der größte Mitgliedstaat gut beraten wäre, wenn sich seine Regierung auf eine klare parlamentarische Mehrheit verlassen kann", so der CDU-Politiker. "Denken Sie nur an die EU-Gipfel. Wenn sich die Kanzlerin bei jeder Detailfrage im Bundestag rückversichern müsste, würde dies die Arbeit der EU schwächen."