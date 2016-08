Berlin-Besuch: Turkmenistans Präsident will Haftbedingungen überprüfen lassen

Die ehemalige Sowjetrepublik Turkmenistan ist fast so abgeschottet wie Nordkorea - nun sollen ausländische Diplomaten ins Land reisen dürfen, um die dortigen Haftbedingungen zu überprüfen. Darauf haben sich der turkmenische Präsident, Gurbanguly Berdimuhamedow, und Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin geeinigt. Außenminister beider Länder sollen demnach die Kontrollen vorbereiten.

Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Haftbedingungen in Turkmenistan scharf. Human Rights Watch prangert zudem das Verschwinden Dutzender Menschen sowie Einschränkungen der Pressefreiheit und willkürliche Ausreiseverbote des Regimes an.

Auf der Rangliste von Reporter ohne Grenzen zur Pressefreiheit in 180 Ländern steht Turkmenistan auf dem drittletzten Platz. Der Staatschef Berdimuhamedow sagte dazu in Berlin: "Niemand wird benachteiligt in nationalen Rechtsfragen oder auch in religiösen oder Genderfragen." Die Gesetzgebung garantiere menschenwürdige Lebensverhältnisse und in seinem Land werde "konsequent ein Mehrparteiensystem" entwickelt. (Mehr zu Berdimuhamedows Regierungsstil und den Personenkult um den Präsidenten lesen Sie hier.)

Ein weiterer Punkt, der in Berlin besprochen wurde, waren Gaslieferungen des zentralasiatischen Landes in die EU. Turkmenistan führt nach Angaben von Berdimuhamedow dazu bereits Gespräche mit der EU-Kommission. "Wir sind in Turkmenistan daran interessiert, dass wir unsere Energieressourcen in westliche Richtung liefern können", sagte er nach seinem Gespräch mit Merkel. "Ich hoffe, dass die Probleme, die es noch gibt, überwunden werden können", sagte die Kanzlerin.

Die ehemalige Sowjetrepublik gehört zu den Ländern mit den größten Gasvorkommen der Welt. In den vergangenen Monaten hatte die Regierung Gespräche über Lieferungen nach China, Indien und Afghanistan geführt. Turkmenisches Gas müsste durch das Kaspische Meer nach Westen geliefert werden. Ohne eine Zustimmung Russlands und dem Transitland Türkei wäre eine Lieferung in die EU nicht möglich.

Zuletzt waren Merkel und Berdimuhamedow 2008 zusammengetroffen. Damals kritisierten Medien die "relative Milde", mit der die Kanzlerin Menschenrechtsfragen ansprach.