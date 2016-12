Hackeraffäre Russland will vorerst doch keine US-Diplomaten ausweisen

Der russische Präsident Wladimir Putin verzichtet vorerst auf eine Ausweisung von US-Diplomaten als Reaktion auf die neuen US-Sanktionen wegen mutmaßlicher Hackerangriffe. "Wir werden niemanden ausweisen", teilte Putin in Moskau mit. Bei der Entscheidung über weitere Schritte, werde er berücksichtigen, wie sich der designierte US-Präsident Donald Trump verhalte.

Zuvor hatte sein Außenminister Sergej Lawrow im russischen Fernsehen gesagt, dass 35 US-Diplomaten ausgewiesen werden sollten. Betroffen seien 31 Mitarbeiter der US-Botschaft in Moskau und vier Mitarbeiter des Konsulats in Sankt Petersburg. Entsprechende Vorschläge habe das Außenministerium an das Präsidialamt übermittelt, sagte Lawrow. Russland reagiere damit auf die von US-Präsident Barack Obama verhängten Strafmaßnahmen. Lawrow bezeichnete den Vorwurf als haltlos, dass sich Russland mit Hackerangriffen in den US-Präsidentenwahlkampf eingemischt habe.

Putin erklärte kurz darauf, die US-Sanktionen seien ein weiterer Schritt, um die Beziehungen zwischen beiden Ländern zu untergraben. Er bedauere, dass Obamas Amtszeit so ende.

Wegen der Affäre um mutmaßliche russische Hacker, die in den US-Wahlkampf eingriffen, hatte die US-Regierung von Präsident Barack Obama am Donnerstag seinerseits 35 Moskauer Diplomaten ausgewiesen und Sanktionen gegen mehrere russische Behörden und Unternehmen verhängt. Zudem würden zwei russische Anwesen in den USA geschlossen.

Aus Moskau kamen daraufhin harte Verbalattacken: Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, kritisierte die scheidende US-Regierung mit ungewöhnlich heftigen Worten. Über die Regierung von Präsident Barack Obama schrieb sie in der Nacht zu Freitag auf ihrer privaten Facebookseite: "Das ist keine Regierung. Das ist eine Gruppe außenpolitischer Versager, böse und beschränkt." Für Freitag kündigte Sacharowa seitens der russischen Politik "offizielle Mitteilungen, Gegenmaßnahmen und vieles mehr" an.

Russlands Premier Dmitri Medwedew schrieb auf Twitter: "Es ist bedauerlich, dass die Obama-Regierung, die mit einer Wiederherstellung unserer Beziehungen begann, ihre Amtszeit in antirussischer Agonie beendet." Er fügte die Buchstaben RIP für "Ruhe in Frieden" hinzu.

Obama nannte die Sanktionen und Ausweisungen die Antwort auf Russlands "Versuche, den Interessen der USA zu schaden." Aus US-Behördenkreisen heißt es, den betroffenen Russen bleiben 72 Stunden, um das Land zu verlassen. Allen russischen Beamten wird der Zugang zu den beiden geschlossenen Niederlassungen bis auf Weiteres verweigert.