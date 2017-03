René Préval ist tot Haiti trauert um Ex-Präsidenten

Der frühere haitianische Präsident René Préval ist an einem Herzinfarkt gestorben, berichtete die Nachrichtenagentur HPN. Préval wurde 74 Jahre alt.

"Ich habe mit Bedauern vom Tod des Ex-Präsidenten René Préval erfahren", schrieb Haitis Präsident Jovenel Moïse auf Twitter. "Ich verneige mich vor diesem würdigen Sohn Haitis."

J'ai appris avec émoi le décès de l'ancien Président René Préval. Je me prosterne devant la dépouille de ce digne fils d'Haïti. — Jovenel Moïse (@moisejovenel) 3. März 2017

Préval war von 1996 bis 2001 und von 2006 bis 2011 Präsident von Haiti. Er war ein enger Wegbegleiter des ehemaligen Staatschefs Jean-Bertrand Aristide. In den 1960er Jahren floh er mit seiner Familie vor der Diktatur von François "Papa Doc" Duvalier nach Europa und studierte in Belgien Agrarwissenschaften. Nach seiner Rückkehr nach Haiti schloss er sich der Opposition an.

Préval war der zweite demokratisch gewählte Präsident des Karibikstaats und der erste, der sein Amt regulär nach fünf Jahren abgab. In seine Amtszeit fiel auch das schwere Erdbeben von 2010 mit über 220.000 Toten.