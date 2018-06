US-Handelsstreit mit Kanada Plötzlich beste Feinde

Mit Donald Trump will Toronto schon länger nichts mehr zu tun haben. Die letzte Spur des US-Präsidenten beseitigte Kanadas größte Stadt vorigen Sommer. "Hotel Adelaide" steht heute an dem Skyscraper in der Downtown, unten lärmen Bauarbeiter, oben im 30. Stock öffnet sich der weite Blick über die Millionenmetropole. Klassikmusik säuselt.

Das war mal Torontos Trump Tower. Doch wie so viele Trump-Projekte war auch dieses eine Mogelpackung: schlecht geplant, schlecht finanziert, schlecht durchgeführt. Trump ließ sich schließlich mit sechs Millionen Dollar auszahlen, und im Juli 2017, nach Dauerprotesten vor der Tür, montierten sie seinen Namen vollends ab.

"Gott sei Dank", sagt ein Hotelpage und deutet auf die geschmackvollen Ledersessel. "Sonst wäre das hier jetzt alles Kitsch und Gold."

Zumal sich die Animosität zwischen Kanada und Trump ja längst nicht mehr nur auf dubiose Deals beschränkt. Der Handelsstreit, seine Tiraden gegen Premier Justin Trudeau, die erzwungene Neuverhandlung des Nafta-Abkommens und jetzt auch die drakonische US-Flüchtlingspolitik haben die einst besten Freunde heillos entfremdet.

"Die Beziehungen sind auf einem gefährlichen Tiefpunkt angelangt", klagt Kanadas größte Zeitung "Globe and Mail", die in Toronto verlegt wird.

Und sie dürften nun noch weiter absacken. Als Reaktion auf Trumps Stahl- und Aluminiumzölle erhebt Kanada fortan Vergeltungszölle auf zahllose US-Produkte, gültig ab Sonntag - dem Canada Day, dem Nationalfeiertag hier.

Es ist die Kulmination monatelanger Proteste gegen Trump, auch hier in Toronto. So marschierten Tausende neulich zum US-Konsulat und zur City Hall, einem bekannten Sechzigerjahre-Hochhaus, an dem Touristen vor einem Kanada-Schriftzug posieren.

DPA Trump mit seinem Zolldekret

Der Widerstand ist bis in den Alltag zu spüren. Etwa beim Gourmet-Festival "Eat Together", das Diversität und Inklusivität betont, zwei Markenzeichen Kanadas. "Was gerade an der US-Südgrenze passiert, ist verachtenswert", sagt Elaine Smith, eine junge Angestellte, über Trumps Migrantenkrise. "Und was denkt er sich bloß bei den Zöllen?"

Selten zeigen sich die konfliktscheuen Kanadier so offen empört. Zugleich sind sie tief verunsichert: Kein Staat ist enger mit den USA vernetzt, nicht nur im Handel, sondern auch in Sicherheits- und Militärfragen sowie auf kultureller Ebene. Was tun?

"Egal, was wir von Trump halten, wir müssen mit ihm leben", sagt Andrew Coyne, ein Kolumnist der Zeitung "National Post", die ebenfalls in Toronto erscheint. Trump habe im Handelsstreit rundum unrecht, aber auch "die Macht, uns enorm zu schaden".

Eine brenzlige Lage vor allem für Justin Trudeau, der innenpolitisch schon genug am Hals hat. Seit Trumps Wahl übt er den diplomatischen Seiltanz, begleitete Ivanka Trump sogar zur Broadwayshow "Come From Away" über Kanadas Gastfreundschaft nach dem 11. September 2001. Die ersten direkten Gespräche mit Trump verliefen auch noch gut, inklusive eines jovialen Antrittsbesuchs im Weißen Haus im Februar 2017.

REUTERS Trudeau bei Trump im Weißen Haus

Doch es half nichts, Trump bleibt Trump. US-kanadische Traditionen interessieren ihn ebenso wenig wie wirtschaftliche Realitäten: So beschwört er ein Handelsdefizit mit Kanada, obwohl das Gegenteil der Fall ist. Und die Behauptung, Kanada gefährde die nationale Sicherheit der USA, empfinden sie hier als historischen Vertrauensbruch.

Auf der langen Liste der kanadischen Strafzölle finden sich nun nicht nur 156 Stahl- und Aluminiumprodukte aus den USA, sondern auch Waren wie Joghurt, Kaffee, Ketchup, Haarspray, Klopapier, Spülmaschinen, Segelboote, Schlafsäcke und Spielkarten. Viele sind eher symbolisch, andere zielen auf Trumps Republikanerfreunde - Gurken aus Wisconsin (dem Staat von Paul Ryan), Bourbon aus Kentucky (dem Staat von Mitch McConnell).

Es gibt zudem noch persönlichere Maßnahmen. Der Reiseblogger Mike Morrison hat zum Beispiel seinen nächsten USA-Trip abgesagt. "Wir haben ein paar Hundert Dollar verloren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da noch Spaß haben werde", sagt er. "Das Restgeld geben wir lieber in Kanada aus."

"Buy Canadian": Der Stadtrat von Halton Hills, einem idyllischen Vorort von Toronto, riet allen Bürgern und Geschäften, den Kauf von US-Produkten "ganz zu vermeiden, sofern kanadische Alternativen verfügbar sind". Trumps Zölle seien "ein Affront", hieß es in dem Beschluss. "Wenn man mit einem Tyrannen wie Trump zu tun hat", fügt Bürgermeister Rick Bonnette hinzu, "muss man aufhören, alles einfach einzustecken".

Der Canada Day - der diesmal den 151. Geburtstag der Nation markiert - soll davon jedoch unbeeinträchtigt bleiben. Auch in Toronto wird es Feuerwerke, Paraden und multikulturelle Straßenfeste geben. Ein Hauptmotto: "Versöhnung."