Verfassungsschutz-Chef zum Streit mit Ankara "Wir betrachten die Türkei auch als Gegner"

Um die seit Jahrzehnten gewachsene und beschworene Freundschaft zwischen Ankara und Berlin steht es so schlecht wie seit Langem nicht. Hans-Georg Maaßen sagte nun, die Türkei sei aus Sicht des deutschen Verfassungsschutzes wegen ihrer nachrichtendienstlichen Aktionen in Deutschland ein Gegner.

"Wir betrachten die Türkei spätestens seit dem Putschversuch im vergangenen Sommer und den Veränderungen der türkischen Innenpolitik als Nachrichtendienst nicht nur als Partner, sondern mit Blick auf Einfluss-Operationen in Deutschland auch als Gegner", sagte der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz.

Es gebe zahlreiche Einflussnahmen auf die türkischstämmige Gemeinschaft in Deutschland. "Das erfüllt uns mit Sorge", sagte Maaßen. Türkische Nachrichtendienstler verhielten sich in Deutschland "teilweise statuswidrig".

Die jüngsten Aussagen passen ins Bild der rhetorischen Aufrüstung der vergangenen Tage. Als Reaktion auf die Verhaftung des Menschenrechtlers Peter Steudtner und anderer Deutscher hatte das Auswärtige Amt die Reisehinweise für das beliebte Urlaubsland am Donnerstag verschärft. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) sagte der "Bild"-Zeitung: "Klar ist: Wer in die Türkei reist, verbringt seinen Urlaub leider nicht in einem Rechtsstaat."

Video SPIEGEL ONLINE / DPA

Außenminister Sigmar Gabriel hatte zudem angekündigt, die staatliche Absicherung von Türkei-Geschäften der deutschen Wirtschaft durch sogenannte Hermes-Bürgschaften auf den Prüfstand zu stellen. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums sollen auch geplante und bereits bestehende Rüstungsprojekte mit der Türkei vorläufig auf Eis gelegt werden.

Grünen-Parteichef Cem Özdemir kritisierte, dass die Bundesregierung dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nicht schon viel früher entgegengetreten sei. "Dass der lange Arm Erdogans bis in deutsche Moscheen und türkische Vereine reicht, ist leider nichts Neues. Dass nun aber der oberste Verfassungsschützer davor warnen muss, zeigt, wie ernst die Lage ist - und wie lange die Bundesregierung geschlafen hat."

Die Türkei lehnt diese Sichtweise empört ab. Als Hauptgrund für die "ernsthafte Vertrauenskrise" nannte das Außenministerium in Ankara die "Doppelmoral" der Bundesregierung im Umgang mit der Türkei. Während die Bundesregierung Terroristen der Gülen-Bewegung und der kurdischen Untergrundorganisation PKK gewähren lasse, fordere sie die Freilassung von Terrorverdächtigen in der Türkei. Zudem erklärte Ministerpräsident Yildirim, die Türkei sei so sicher wie Deutschland.