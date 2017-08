Für Opfer von "Harvey" Trump will eine Million Dollar aus Privatvermögen spenden

US-Präsident Donald Trump wird eine Million Dollar aus seinem Privatvermögen für die Flutopfer von "Harvey" spenden. Das sagte seine Sprecherin Sarah Sanders. Trump hatte sich am Dienstag ein Bild von der Lage in Texas gemacht. Am Wochenende will er das Katastrophengebiet zum zweiten Mal besuchen.

Nach Angaben des Weißen Hauses sind durch das Hochwasser im Zuge des Tropensturmes "Harvey" etwa 100.000 Häuser beschädigt worden. Die Sachschäden werden auf viele Milliarden Dollar geschätzt.

Laut Trumps Berater für Innere Sicherheit will sich die US-Regierung in Kürze an den Kongress wenden, um die Finanzierung der Hilfe für die Opfer sicherzustellen. Einen weiteren Finanzierungsantrag werde man stellen, wenn man einen Überblick über das Ausmaß der Schäden habe, sagte Tom Bossert. Konkrete Summen nannte er nicht.

AP Karen und Mike Pence in Texas

Vizepräsident Mike Pence besuchte am Donnerstag gemeinsam mit seiner Ehefrau und einigen Kabinettsmitgliedern betroffene Gebiete in Texas. Er sagte, bisher hätten mehr als 300.000 Menschen Katastrophenhilfe beantragt. Das Weiße Haus werde die Opfer von "Harvey" unterstützen und gehe davon aus, dass der Kongress "rasch handeln" werde, um den Opfern finanziell zu helfen. "Wir werden an eurer Seite stehen, bis wir den Südosten Texas wieder größer und besser gemacht haben als jemals zuvor."

Millionenhilfe von Prominenten

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, hatte zuvor erklärt, sein Bundesstaat werde für den Wiederaufbau womöglich weit mehr als 125 Milliarden Dollar Hilfe von der Regierung in Washington benötigen. Die Summe, die 2005 nach dem Hurrikan "Katrina" zur Verfügung gestellt wurde, werde vermutlich nicht ausreichen, denn das Gebiet sei größer als das vor zwölf Jahren.

Zahlreiche Prominente versprachen finanzielle Unterstützung für die Opfer. Schauspielerin Sandra Bullock sowie die Stiftung von Kollege Leonardo DiCaprio kündigten beispielsweise an, je eine Million Dollar zu spenden. Sängerin Miley Cyrus will eigenen Angaben zufolge 500.000 Dollar spenden.

Auch Mexiko und Venezuela hatten ihre Hilfe angeboten. Am Donnerstag sagte der kanadische Premierminister Justin Trudeau in einem Telefongespräch mit Trump die Unterstützung seines Landes zu. Trump sei "tief gerührt gewesen" von der Geste, sagte Bossert dazu.