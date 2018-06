HDP-Kandidat Demirtas schreibt Grünen-Politiker Özdemir "Ich hoffe, Euch in Freiheit zu sehen"

Seit mehr als eineinhalb Jahren sitzt Selahattin Demirtas, der ehemalige Vorsitzende der linken, pro-kurdischen Partei HDP, in der Türkei in Untersuchungshaft. Die Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan wirft ihm Terrorhilfe vor. Demirtas darf außer seinen Anwälten und engsten Angehörigen keinen Besuch empfangen, Kontakt zu anderen Häftlingen ist ihm verboten.

Trotzdem ist Demirtas, der Erdogan bei den Parlamentswahlen 2015 an den Rand einer Niederlage brachte, in der türkischen Öffentlichkeit nach wie vor so präsent wie kaum ein anderer Politiker. Bei den Präsidentschaftswahlen am 24. Juni tritt er aus dem Gefängnis heraus gegen Erdogan an. In Europa wird er von vielen Politikern und Intellektuellen unterstützt.

In einen Brief an den Grünen-Politiker Cem Özdemir hat sich Demirtas nun für diese Unterstützung bedankt. "Ich bin überzeugt, dass wir den Kampf für Demokratie und Freiheit gemeinsam gewinnen werden", schreibt er. (Lesen Sie hier eine Analyse zum Einfluss der Kurden auf die Wahl.)

Die Grünen haben in einem Video direkt zur Wahl der HDP aufgerufen. Özdemir stellt am Dienstagabend im Berliner Gorki-Theater gemeinsam mit dem türkischen Journalisten Can Dündar den Kurzgeschichten-Band "Morgengrauen" vor, den Demirtas im Gefängnis geschrieben hat und der im Herbst bei Penguin auf Deutsch erscheint.

In dem Brief gibt sich Demirtas zuversichtlich, dass es zu einem Regierungswechsel in der Türkei kommt. Er schließt mit den Worten: "Ich hoffe, Euch in Freiheit zu sehen."