Deutschland und Saudi-Arabien haben ihre diplomatische Krise nach zehn Monaten beigelegt. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und sein saudi-arabischer Amtskollege Adel al-Dschubair verständigten sich bei einem Gespräch am Rande der Uno-Vollversammlung in New York darauf, dass der im November 2017 abgezogene saudi-arabische Botschafter nach Deutschland zurückkehrt.

Ursache der diplomatischen Spannungen war eine Äußerung des ehemaligen Außenministers Sigmar Gabriel (SPD) gewesen. Er hatte Saudi-Arabien im vergangenen November "Abenteurertum" im Nahen Osten vorgeworfen. Saudi-Arabien hatte daraufhin verärgert seinen Botschafter abgezogen und eine Entschuldigung der Bundesregierung gefordert. Zudem bekam der neue für Riadvorgesehene deutsche Botschafter zuletzt keine Akkreditierung.

Maas sagte nun: "Wir hätten klarer in unserer Kommunikation und in unserem Engagement sein sollen, um solche Missverständnisse zwischen Deutschland und dem Königreich zu vermeiden."

Maas plant Reise nach Saudi-Arabien

Von deutscher Seite hieß es, dass sowohl die Akkreditierung als auch die Rückkehr des saudi-arabischen Botschafters nun für die nächsten Wochen erwartet werde. Maas plant zudem eine baldige Reise nach Saudi-Arabien.

Die diplomatische Krise hatte auch die Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern massiv belastet. Deutsche Unternehmen klagten zuletzt zunehmend über ausbleibende Aufträge.