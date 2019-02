Maas und die Flugbereitschaft Ende einer Glückssträhne

Es ist kurz vor 20 Uhr, der Minister hält gerade eine Rede auf dem Kulturfestival Ypslipm in Bamako, als der Protokollchef und der deutsche Botschafter in Mali die Köpfe zusammenstecken. In der Delegation kommt Unruhe auf: Das kann nichts Gutes bedeuten.

Wenig später lässt Heiko Maas (SPD) seine Delegation zusammenrufen. Der Minister informiert die Mitreisenden, dass der A319 der Flugbereitschaft kaputt sei und nicht mehr nach Berlin zurückfliegen kann. Alternativen würden derzeit geprüft.

Ein paar Telefonate später steht fest: Die Hydraulik des Fahrwerks des Airbus ist kaputt. Den Mitreisenden wird freigestellt, sofort zum Flughafen aufzubrechen und mit einem Linienflug der Air-France-Maschine über Paris nach Berlin zurückzukehren. Stattdessen entscheidet sich die Delegation dafür, noch eine Nacht in Bamako verbringen.

Er sei jetzt 300.000 Kilometer pannenfrei geflogen, sagte Maas. Irgendwann erwische es jeden.

Zwar steht ein A340 der Flugbereitschaft zur Verfügung, aber es wird bis zum Freitagmorgen dauern, bis die Crew in Berlin ist, um den Airbus nach Mali zu fliegen. Die muss dann zwar erst mal ihre offizielle Ruhepause einhalten, aber zum Glück kann der Pilot des liegengebliebenen A319 auch den A340 fliegen.

Der A319 der Flugbereitschaft galt bislang nicht so pannenanfällig wie die größeren Brüder des A340.

Die Westafrika-Reise des Außenministers hatte am Sonntagnachmittag vom militärischen Teil des Flughafens Berlin-Tegel reibungslos begonnen. Mit dem Airbus ging es zunächst planmäßig nach Freetown, Sierra Leone, und am Montag weiter nach Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso.

Von dort allerdings musste Maas am Mittwoch einen Charterflugzeug des Sahel Aviation Service nehmen, um nach Gao zu kommen. Das liegt an der Landebahn der malischen Stadt: Sie ist zu kurz für einen Airbus A319.

Die private Airline brachte den Außenminister und seine Delegation schließlich nach Bamako. Der Airbus wurde derweil aus logistischen Gründen in Dhakar im Senegal zwischengeparkt. Von dort flog er am Donnerstag nach Bamako - wo am Abend der Schaden festgestellt wurde.

