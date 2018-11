Bürgerkrieg Maas unterstützt US-Initiative zu Jemen

Der Krieg im Jemen tobt seit über drei Jahren, die Lage für die Zivilbevölkerung ist katastrophal. Nun hat ein Vorschlag von US-Außenminister Mike Pompeo und Verteidigungsminister James Mattis Bewegung in den festgefahrenen Konflikt gebracht - und Saudi-Arabien als eine der maßgeblichen Konfliktparteien unter Druck gesetzt. Ein Kurs, der bei der Bundesregierung indirekt auf Zustimmung stößt.

"Erstmals seit Langem zeichnet sich jetzt eine Gelegenheit ab, Bewegung in die festgefahrenen Friedensbemühungen zu bekommen", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) dem SPIEGEL. Die Forderung von Pompeo und Mattis nach einem Waffenstillstand und der Wiederaufnahme der Gespräche komme im richtigen Moment. "Wir unterstützen das nachdrücklich", so Maas.

Der Uno-Sondergesandte Martin Griffiths habe bereits wesentliche Vorarbeit geleistet. "Wir nutzen ebenfalls alle unsere Gesprächskanäle, um den Parteien deutlich zu machen, dass es jetzt nicht weitergehen kann wie bisher. Wir brauchen jetzt endlich einen Waffenstillstand und Gespräche über eine politische Lösung", so Maas. Mit Blick auf die Führungen in Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten sagte Maas: "Riad und Abu Dhabi wissen, wie ernst es uns mit diesem Thema ist."

Maas: Auch die Huthis müssen sich bewegen

Aber auch die Huthis müssen sich laut Maas endlich bewegen, um den Weg zu Verhandlungen freizumachen. "Da haben wir auch klare Erwartungen an Teheran." Die Huthi-Rebellen werden von Iran unterstützt.

Der deutsche Außenminister hatte am Mittwoch am Rande eines Afrika-Gipfels mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi über die Lage im Jemen gesprochen, hieß es in Berlin.

Pompeo hatte Friedensgespräch in einem Drittland gefordert. Diese sollten noch im November stattfinden. Schwedens Außenministerin Margot Wallström erklärte am Mittwoch, dass ihr Land bereit sei, Gastgeber der Friedensverhandlungen zu werden. Die Uno hätte eine entsprechende Anfrage gestellt. Einen konkreten Termin für die Gespräche nannte Wallström nicht.

Die Uno bezeichnet den Krieg im Jemen als die größte humanitäre Katastrophe der Gegenwart. Rund 14 Millionen Menschen seien akut von Hunger bedroht. In dem Krieg sind nach Uno-Schätzungen mehr als 28.000 Menschen getötet worden. Ein Großteil der Infrastruktur des Landes ist zerstört.