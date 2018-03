Syrien Außenminister Maas warnt Türkei vor Verbleib in Afrin

Die Bundesregierung hat sich lange Zeit mit einer Beurteilung des Vormarschs türkischer Streitkräfte in Nordsyrien gelassen. Nach Kanzlerin Angela Merkel hat nun auch Außenminister Heiko Maas das Vorgehen der Türkei im nordsyrischen Afrin scharf kritisiert - und die Türkei nun vor einem Verbleib in der Kurdenstadt gewarnt.

Wie Merkel nahm aber auch der SPD-Politiker in seiner ersten Regierungserklärung im Bundestag keine eindeutige völkerrechtliche Bewertung des Vorstoßes vor. Er sagte lediglich: "Was immer die Türkei unternimmt, muss sich völkerrechtlich im Rahmen des Erforderlichen und des Verhältnismäßigen bewegen - und hier haben wir gerade in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen schon erhebliche Zweifel."

Eine dauerhafte Besatzung Afrins, so Maas, wäre aber sicher nicht im Einklang mit dem Völkerrecht. In dieser Frage müsse der Druck auf die Verantwortlichen des Nato-Partners Türkei in aller Deutlichkeit aufrechterhalten werden, sagte er. Maas hatte bei seiner Antrittsrede im Außenamt bereits mehr deutsche Verantwortung in der Welt angekündigt.

Maas hält Freundschaft zu den USA für größer als einen Tweet

Der SPD-Politiker hob trotz aller Differenzen zudem die Bedeutung der Beziehungen zu den USA hervor. "Lassen Sie uns das transatlantische Verhältnis nicht allein von Twitter-Meldungen abhängig machen", sagte er mit Blick auf US-Präsident Donald Trump. "Die deutsch-amerikanische Freundschaft besteht aus weitaus mehr als 280 Zeichen."

Mit Blick auf den türkischen Vorstoß in Syrien hatte zuvor bereits CDU-Kanzlerin Merkel gesagt: Was in Afrin passiere, "wo Tausende von Zivilisten verfolgt sind, zu Tode kommen oder flüchten müssen", sei trotz der Sicherheitsinteressen der Türkei inakzeptabel. "Das verurteilen wir auf das Schärfste."

Am Wochenende hatten türkische Einheiten zusammen mit verbündeten arabischen Milizen die Stadt Afrin in der gleichnamigen nordsyrischen Region eingenommen. Die Türkei zielt mit ihrer Offensive auf die Kurdenmiliz YPG, die sie als verlängerten Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK betrachtet, und droht mit einer dauerhaften Besatzung Afrins. Die Türkei argumentiert, der Angriff sei deshalb ein Akt der Selbstverteidigung.

Helfer berichten von einer dramatischen humanitären Lage in Afrin. Auch in Deutschland gibt es massive Proteste gegen die türkische Offensive. Am Mittwoch demonstrierten etwa 50 prokurdische Aktivisten vor und in der Parteizentrale der Frankfurter SPD. Sie befestigten ein Banner mit der Aufschrift "Freies Afrin" am Gebäude und ließen farbigen Rauch aufsteigen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Fußballprofi Deniz Naki trat mit etwa einem Dutzend Abgeordneten und Bürgermeistern aus der Türkei vor dem Uno-Gebäude in Genf in einen Hungerstreik. "Ich habe natürlich Hunger, aber es geht mir gut", sagte der Deutschkurde. Der 28 Jahre alte frühere St.-Pauli-Profi spielte einst für die deutsche U-21-Nationalmannschaft.

