Politiker in Russland haben das Gipfeltreffen von Präsident Wladimir Putin mit seinem Amtskollegen aus den USA überwiegend positiv bewertet. Außenminister Sergej Lawrow sagte, das Treffen sei "besser als super" verlaufen. Der Moskauer Außenpolitiker Konstantin Kossatschow sagte, die Annäherung der beiden Präsidenten sei das maximal mögliche Ergebnis gewesen. "Dies kann ein guter Anfang sein, um die regelmäßige Interaktion wieder herzustellen".

Die Vorsitzende des Oberhauses, Valentina Matwijenko, ergänzte, das Ergebnis sei auch ein gutes Signal für die Stabilität in der Welt.

Harsche Kritik von US-Politikern: US-Bürger "sollten besorgt sein"

US-Präsident Donald Trump erntet dagegen heftige Kritik aus wichtigen Teilen der republikanischen Partei. US-Senator John McCain nannte Trumps Auftritt in Helsinki einen "historischen Tiefpunkt". In seinen Augen sei die Pressekonferenz der beiden Staatschefs "eine der schändlichsten Aufführungen eines amerikanischen Präsidenten seit Menschengedenken" gewesen - und der Gipfel "ein tragischer Fehler".

"Es ist keine Frage, dass Russland in unsere Wahl eingegriffen hat und weiterhin versucht, die Demokratie hier und weltweit zu untergraben", teilte der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Paul Ryan, mit: "Der Präsident muss anerkennen, dass Russland nicht unser Verbündeter ist."

Video zum Gipfeltreffen: "Der Ball liegt jetzt in Ihrem Feld!"

Video AFP

Bob Corker, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschuss des Senats, sieht vor allem Putin gestärkt durch den Gipfel. "Ich denke, dass er enorm viel gewonnen hat", sagte Corker in Washington. "Wir tippen, dass er gerade Kaviar isst."

Der frühere Direktor des US-Geheimdienstes CIA, John Brennan, kritisierte auf Twitter, die Pressekonferenz Trumps mit Putin sei "nicht weniger als verräterisch" gewesen. "Er ist vollständig in der Tasche Putins."

Die oppositionellen US-Demokraten hatten den Auftritt Trumps als "beschämend" bezeichnet. Auf Twitter schrieb der Oppositionsführer im US-Senat, Chuck Schumer, es gebe eine wichtige Frage, die nun über dem Weißen Haus schweben würde: "Was treibt Donald Trump dazu, die Interessen Russlands über die der Vereinigten Staaten zu stellen?"

Der oppositionelle Abgeordnete Jimmy Gomez warf Trump vor, das eigene Land an Russland zu "verkaufen". Sein Versäumnis, die USA zu verteidigen, "ist am Rande des Hochverrats". Alle US-Bürger "sollten besorgt sein".

Deutschland: Wissen nicht, was besprochen wurde

In Deutschland hatte der Helsinki-Gipfel schon vor Beginn bei den europäischen Außenministern Kritik ausgelöst. Heiko Maas forderte am Montag eine Neuvermessung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses. Man könne sich nicht mehr uneingeschränkt auf das Weiße Haus verlassen.

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Niels Annen (SPD), kritisierte die mangelnde Kommunikation der US-Regierung unter Donald Trump mit wichtigen Verbündeten wie Deutschland. "So richtig wissen wir eigentlich bis heute nicht, was verabredet und was besprochen worden ist", sagte Annen am Montagabend in den ARD-"Tagesthemen". Prinzipiell unterstütze er Gespräche zwischen den USA und Russland, "aber ich wäre doch etwas optimistischer gestimmt, wenn ich gewusst hätte, dass diese Gespräche vorbereitet gewesen wären auch mit den eigenen Verbündeten", sagte Annen. Genauso wie Maas rief er zu mehr Geschlossenheit innerhalb der EU auf.