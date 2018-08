Herero- und Nama-Festakt Kritik an Rückgabezeremonie historischer Gebeine an Namibia

Am Mittwoch werden zum dritten Mal sterbliche Überreste von Herero und Nama aus der deutschen Kolonialzeit, die Anfang des 20. Jahrhunderts nach Deutschland gebracht wurden, an die namibische Regierung übergeben.

Doch über den offiziellen Festakt in Berlin ist nun ein Streit zwischen namibischen Herero-Vertretern, deutschen Aktivisten und der namibischen Regierung entbrannt: Die Teilnahme einer Gruppe um das gewählte Herero-Oberhaupt Vekuii Rukoro steht nach SPIEGEL-Informationen auf der Kippe.

In einer E-Mail der namibischen Botschaft vom Freitag, die dem SPIEGEL vorliegt, heißt es, Namibias Regierung mache "von ihrem demokratischen Recht Gebrauch", den Wunsch auf Teilnahme von 44 Mitgliedern einer Delegation um Rukoro zurückzuweisen. Es gehe darum "den würde- und respektvollen Ablauf" des Festakts zu wahren, heißt es im Absageschreiben des Botschafters.

Hintergrund ist offenbar eine von Rukoro und deutschen Aktivisten organisierte Mahnwache am Mittwoch vor der Französischen Friedrichstadtkirche in Berlin, in der der eigentliche Festakt stattfinden soll. Der Gruppe um Rukoro waren zuvor 25 Plätze in der Kirche angeboten worden, die versuchte Anmeldung von 44 Teilnehmern wurde dann am Freitagnachmittag negativ beschieden. Mahnwachen sind am Mittwoch auch in München und Leipzig geplant.

Weil Herero-Chief Rukoro und seine Anhänger bislang nicht am Versöhnungsprozess der offiziellen namibischen Seite mit Deutschland beteiligt sind, hatten die Aktivisten die Bundesrepublik Anfang 2017 vor eine US-Zivilgericht in New York auf Entschädigung und auf eine Beteiligung an den Gesprächen verklagt.

Bei dem offiziellen Festakt am Mittwoch werden 15 Menschenschädel, Knochenteile und ein Skalp übergeben. Die meisten Stücke stammen aus einer anthropologischen Sammlung des Berliner Universitätsklinikums Charité, weitere Stücke aus Sammlungen in Jena, Greifswald und Witzenhausen.

Kopp: Übergabe müsste "im Bundestag stattfinden"

Kritik an Form und Ort der Rückgabe der Gebeine kommt vom Berliner Bündnis "Völkermord verjährt nicht". Die Übergabe an eine namibische Regierungsdelegation müsse "im Bundestag stattfinden und von einer offiziellen Entschuldigung für Deutschlands koloniale Unrechtsherrschaft" begleitet werden, sagte der Berliner Historiker Christian Kopp vom NGO-Bündnis.

INTERFOTO Herero in Ketten unter deutscher Kolonialherrschaft (Bild vermutlich aus dem Jahr 1914)

Kopp forderte zudem staatliche Entschädigungen an die Hinterbliebenen des Vernichtungskriegs, den deutsche Kolonialtruppen von 1904 bis 1908 im damaligen Deutsch-Südwest-Afrika gegen die Volksgruppen der Herero und Nama führten.

Bereits am Montag trifft sich eine Delegation unter Leitung der namibischen Kulturministerin Katrina Hanse-Himarwa zu politischen Gesprächen in Berlin. Die deutsche Regierungsseite vertritt Michelle Müntefering, Staatsministerin für internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt.

Berliner Justizsenator lädt Herero-Aktivisten ein

Parallel dazu besuchen Herero-Aktivisten aus dem Rukoro-Bündnis der Ovaherero Genocide Foundation und des Nama Genocide Technical Committee, sowie der Historiker Christian Kopp und der Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kaleck den Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne). Auch dort sollen der Völkermord und die Rückgabe von Gebeinen Thema sein.

Die offiziellen Gespräche über eine Anerkennung des Völkermords und um eine mögliche Entschuldigung zwischen Bundesregierung und namibischer Regierung sind seit geraumer Zeit festgefahren. Aktuelle deutsche Position: Man erkenne einen "historischen Völkermord" an, lehnte Reparationszahlungen aber bislang entschieden ab. Dafür fehle die völkerrechtliche Grundlage, argumentiert die Bundesregierung.

Im Jahr 1904 hatte der damalige deutsche Gouverneur der Kolonie Deutsch-Südwest-Afrika, Lothar von Trotha, die Vernichtung des Volksstamms der Herero angeordnet. Mindestens 60.000 Herero wurden daraufhin getötet. Diese hatten es zuvor gewagt, sich in dem heutigen Namibia gegen Landraub und Willkürherrschaft der deutschen Kolonialherren aufzulehnen.