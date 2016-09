US-Präsidentschaftskandidatin Mensch Hillary

Selbst ein Hocker kann zur Falle werden, wenn man sich um das höchste Amt der USA bewirbt. Und so kämpfte Hillary Clinton neulich Abend auch gegen die Tücken eines Sitzmöbels.

Die Spitzenkandidatin der Demokraten sollte bei einem TV-Forum - im Publikum Soldaten und Generäle - ihre Tauglichkeit als mögliche Oberbefehlshaberin der US-Streitkräfte unter Beweis stellen. Auch Donald Trump trat an, war aber durch Losglück erst nach Clinton an der Reihe.

REUTERS Hillary Clinton beim "Commander-in-Chief"-Forum in New York

Sitzgelegenheit für die Kandidaten in der Arena war ein Hochstuhl. Der reichte Clinton beinah bis zur Hüfte und hatte eine augenscheinlich spiegelglatte Oberfläche. Clinton musste also, wie bei allen öffentlichen Auftritten, nicht nur darauf achten

- was sie sagte (zu Emails, zum Irakkrieg, über Kriegsveteranen)

- wie sie es sagte (nicht zu schrill klingen und nicht zu verbissen, nicht belehrend wirken, emphatisch bleiben, nicht zu lange reden, nichts verkomplizieren);

nein, sie durfte um Himmels willen auch nicht von diesem vermaledeiten Hocker rutschen. Absteigen war kein Problem, aber wieder draufkraxeln? Erst ortete sie mit der Körperrückseite die Geografie des Möbels, schob sich dann vorsichtig auf die Sitzfläche und fixierte sich dort schließlich mit einem kleinen Ruckler.

Und Trump? Der betrat die Arena, pflanzte sich auf den Hocker, verschränkte die Arme vor der Brust und stierte Moderator Matt Lauer an wie ein Schulhof-Macker den schmächtigen Streber, den er sich jetzt mal vorknöpfen wird.

AP Donald Trump, Moderator Matt Lauer

Trump saß die ganze Zeit, verbreitete Unwahrheiten und machte Propaganda für Wladimir Putin.

Und die Umfragewerte? Die von Clinton stagnieren, Trump holt auf.

Selten ist Gerechtigkeit oberstes Prinzip im politischen Geschäft, aber aus dem US-Wahlkampf 2016 scheint sie sich vollends verabschiedet zu haben.

Gegen den schrillen Motzke Donald Trump und seine "Wer lauter brüllt, hat immer recht"-Strategie hat jeder Kandidat Probleme, dem es um Argumente und Fakten geht. Clinton hat es besonders schwer.

Das liegt zum einen daran, dass sie selbst Ballast mitbringt - sie ist Berufspolitikerin, in Zeiten wie diesen ist das schlimmer als die Krätze. Die Wähler wissen, dass Clinton so ziemlich alles in ihrem Leben der Politik untergeordnet hat, sie hat hart gearbeitet, aber sie hat auch gelogen, gegen Prinzipien verstoßen, faule Kompromisse und fette Fehler gemacht. Viele Menschen, viele Demokraten, misstrauen ihr.

Die Folge: Selbst, wer Trump verachtet und ihn niemals wählen würde, stimmt nicht automatisch für Clinton - ein gefährliches Problem für sie.

Zum anderen: Clinton ist eine Frau. Sie muss mindestens doppelt so viel erklären wie ein Mann in derselben Rolle, wird doppelt so kritisch bewertet, anhand doppelt so vieler Kriterien.

Trump liebt es, mit Machosprüchen zu provozieren, sodass Clintons Geschlecht ständig im Wahlkampf thematisiert wird. Immergleiche Klischees werden penetrant wiedergekäut und sind dauerpräsent, selbst dort, wo ihnen widersprochen wird.

So fragte Trump kürzlich bei einer Wahlkampfveranstaltung: "Does she (Clinton) look presidental, fellas?", übersetzt also ungefähr: "Sieht die etwa aus wie eine Präsidentin?". Aufschlussreich ist dabei das Wort "fellas", also "Kumpel". Männer unter sich bewerten die optischen Qualitäten einer Frau, zwinker zwinker.

Nach ihrem Auftritt beim Forum warf Reince Priebus, Chef der Republikanischen Partei, Clinton tatsächlich vor, sie habe "nicht gelächelt".

Mit absurden Anwürfen dieser Art ist Clinton vertraut, seitdem sie politisch arbeitet. Selten hat sie so persönlich darauf reagiert wie in einem Interview, das gerade erschienen ist. Clinton gab es dem in den USA beliebten Blog "Humans of New York".

Es geht um Gefühle - immer noch eine Messgröße, wenn es um Frauen geht. Zeigen sie zu wenig, stimmt was nicht mit ihnen, zeigen sie zu viele, dann erst recht nicht.

Clinton beschreibt eine Situation bei der Aufnahmeprüfung für die Elite-Uni Harvard, als männliche Studenten sie anpöbelten ("Hast du nichts Besseres zu tun?", "Wenn du mir den Studienplatz wegnimmst, werd' ich zum Vietnamkrieg eingezogen"). Aus Selbstschutz habe sie damals angefangen, ihre Gefühle eisern zu beherrschen, sagt Clinton. Das Problem: Ihr Schutzpanzer lasse sie kalt oder emotionslos erscheinen, auch, wenn sie das gar nicht sei.

REUTERS Clinton als Studentin in Wellesley

Außerdem macht Clinton in diesem Interview, was ohnehin jeder macht: Sie vergleicht sich mit den beiden großen Charismatikern ihrer Partei, mit Barack Obama (ihrem Ex-Boss) und Bill Clinton (ihrem Ehemann). Doch auch diese beiden müssten hart daran arbeiten, locker rüberzukommen, sagt Clinton. Der Trick: "Man muss mit Menschen so kommunizieren, dass die sagen 'Ok, ich verstehe jetzt, wie sie tickt'".

Für Frauen sei das schon deshalb schwieriger, weil sie durch eine andere Brille gesehen würden als Männer.

Sie würde auf Wahlveranstaltungen auch gern mal rumbrüllen, sagt Clinton. Wenn Männer das täten, komme das gut an. Wenn sie das machte, gelte sie als "zu laut, zu schrill, zu dies, zu das". Man fände sie dann offenbar furchteinflößend, sagt Clinton und man spürt, wie baff sie ist, wenn Berater ihr diesen Eindruck spiegeln.

Durch das Interview mit "Humans of New York" schiebt sich der Mensch Hillary für einen Moment vor die Politikerin Clinton. Doch das dürfte kaum reichen, um Wählern, die der Politikerin misstrauen, Vertrauen einzuflößen.

Aber das ist nur so ein Gefühl.