Ein Tag mit Hillary Clinton Das Endspiel

9.30 Uhr, Fort Lauderdale, Ritz Carlton, Großer Ballsaal. Die Bombenentschärfer und ihre Spürhunde haben übernommen, Taschen werden beschnüffelt, wer sich Hillary Clinton nähern will, wird durchleuchtet wie am Flughafen. Auf der Straße fährt eine Motorradstaffel der Polizei vor.

Der Clinton-Tross besteht aus rund 20 Agenten des Secret Service, ebenso vielen Mitarbeitern ihrer Kampagne und 52 Reportern und Kameraleuten, die sie in diesen letzten Tagen des Wahlkampfs begleiten, darunter der SPIEGEL.

Um kurz nach 10 Uhr verlässt Clintons Wagenkolonne das Hotel, erster Stopp des Tages ist ein Shoppingcenter, in dem ein Wahllokal eingerichtet wurde. 150 Anhänger warten auf sie und jubeln. "Geht wählen", sagt Clinton. "Wir brauchen euch alle."

AFP Clinton, Personenschützer in Lauderhill, Florida

Zurück im Auto stellen ihre Leute sie zum Radiosender WRUM-RUMBA durch.

"Hi, hier spricht Hillary Clinton", sagt sie.

"Hi", antwortet der Radiomoderator, den die Wucht des Augenblicks zu übermannen droht. "Wow, meine Nerven machen mich fertig, weil Sie meine Heldin sind. Ich liebe Sie so sehr!"

Der Radiosender richtet sich an die spanischsprachigen Einwanderer, sie sollen Clinton in Florida zum Wahlsieg tragen. Die Umfragen sehen sie hier gleichauf mit Donald Trump, er ist stark bei den weißen Wählern, sie bei den Minderheiten. Beide Kandidaten investieren viel in Florida, der Bundesstaat könnte wie so oft in der US-Geschichte zum Schlüssel werden, Al Gore verlor hier die Wahl 2000 mit weniger als 300 Stimmen Differenz. Das soll ihr nicht passieren. Also weiter.

