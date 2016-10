US-Wahlkampf FBI-Agenten wussten seit Wochen von Clinton-Mails

In der neuen, angeblichen Affäre um US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton ist ein wichtiges Detail bekannt geworden: Offenbar wussten FBI-Mitarbeiter schon Anfang Oktober von weiteren E-Mails, die für die Ermittlungen um die Nutzung eines privaten Mailservers durch Clinton während ihrer Zeit als Außenministerin relevant sein könnten. Das berichtet die "Washington Post" und beruft sich auf eine nicht näher benannte Quelle.

FBI-Direktor James Comey will allerdings erst am Donnerstag von diesen weiteren Mails erfahren haben. Darum habe er am Freitag umgehend den Kongress per Brief darüber informiert, dass die Ermittlungen in der Causa Clinton eventuell neu aufgenommen werden müssten. Unklar ist, warum seine Mitarbeiter Comey erst am Donnerstag, rund zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl, informierten.

Clintons Wahlkampf-Team ist seit dem Bekanntwerden der neuen E-Mail-Funde am Freitag alarmiert. Bis dato schien es, als stehe die Demokratin als Siegerin der Wahl vom 8. November so gut wie fest. Nun muss sie wegen der neuen Überprüfungen des FBI wieder bangen. Clinton nannte das Vorgehen der Ermittler am Samstag "zutiefst besorgniserregend" und ein "bisher einmaliges" Vorkommnis.

Bislang ist unklar, was es mit den Mails überhaupt auf sich hat. Sie stammen von einem Computer des früheren Kongressabgeordneten Anthony Weiner, dem langjährigen Ehemann von Clintons enger Beraterin Huma Abedin. Den Rechner sollen Abedin und ihr Noch-Ehemann gemeinsam genutzt haben - wobei Abedin sagte, sie wisse nicht, wie Mails mit Bezug zu Clinton auf den Rechner gelangt sein könnten.

Clinton und ihr Team hatten FBI-Direktor Comey am Wochenende scharf für sein Timing angegriffen. In seinem recht unspezifischen Schreiben an die Kongressabgeordneten erweckte Comey den Eindruck, es würde nun wieder gegen Clinton ermittelt, blieb aber vage, um was für E-Mails es sich handelt.

Für das Wahlkampf-Team des republikanischen Bewerbers Donald Trump war die Meldung über weitere Mails mit einem Bezug zu Clinton ein Glücksfall. Trotz eines Quasi-Freispruchs in der E-Mail-Affäre durch FBI-Chef Comey im Juli 2016 war das Thema Dienst-Mails einer aggressivsten Punkte in Trumps Anti-Clinton-Wahlkampf.

Lange bevor die neuen Details im Raum standen, hatte Trump in einer Fernsehdebatte erklärt, wenn er Präsident werde, solle ein Sonderermittler Clintons Mails untersuchen und die Demokratin, wenn irgend möglich, ins Gefängnis bringen.

