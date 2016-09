TV-Debatte Clinton gegen Trump Die 100-Millionen-Show

Donald Trump wird dieser Tage von einem bemerkenswerten Zitat aus dem Jahr 1980 eingeholt. Das Fernsehen, so sagte der Republikaner damals, habe die politische Auseinandersetzung in Amerika ruiniert. "Es hat dem Prozess sehr stark geschadet", kritisierte Trump, und er stellte die These auf, dass die Bürger sich durch die wachsende Bedeutung der TV-Berichterstattung allzu sehr von politischer Inszenierung leiten ließen.

Der Satz mag seine Berechtigung haben, heute noch mehr als damals, aber aus dem Munde des Milliardärs wirkt er in diesen Tagen wie ein Witz. Das Fernsehen hat Trump selbst groß gemacht, als Geschäftsmann und als Präsidentschaftskandidat. Seit mehr als einem Jahr verfolgen die TV-Kameras Trump auf Schritt und Tritt. Der 70-Jährige ist ein Meister darin, die Quotenfixierung der Senderchefs zu seinen Gunsten zu nutzen, und an diesem Montag ist Trump, wenn man so will, auf dem Olymp der politischen Fernsehunterhaltung angekommen.

Wenn Trump am Abend zum ersten TV-Duell dieses Präsidentschaftswahlkampfs auf Hillary Clinton trifft, werden bis zu hundert Millionen Zuschauer erwartet, eine Zahl, wie sonst nur beim Super Bowl. (Verfolgen Sie die Debatte ab 2.45 Uhr deutscher Zeit im Livestream und Newsblog auf SPIEGEL ONLINE).

Der Kampf der beiden Rivalen elektrisiert Amerika. Und wenngleich die Bedeutung von Fernsehdebatten umstritten ist, sind sich in den USA in diesem Jahr viele einig, dass jene an der Hofstra-Universität bei New York so relevant ist, wie kaum eine vor ihr. Weil dieser abenteuerliche Wahlkampf so sehr von Effekten und Äußerlichkeiten dominiert zu sein scheint, passt das TV-Duell so gut in diese Zeit.

Das Rennen zwischen Clinton und Trump ist zuletzt knapper geworden, der Republikaner hat auch in den umkämpften Bundesstaaten teils deutlich aufgeholt. Vor allem aber geht es um zwei diametral unterschiedliche Visionen von Amerika. Trump setzt auf einen ultrapatriotischen Kurs, er spielt mit Terrorängsten und versucht, aus Rassenunruhen politisches Kapital zu schlagen. Clinton inszeniert sich als Kandidatin für das weltoffene Amerika. Der Auftritt der beiden wird deshalb auch von der Frage der nationalen Identität überlagert.

Vorteile für Hillary Clinton:

Nach ihrem Schwächeanfall haben viele Amerikaner neue Zweifel an der Demokratin bekommen. Insofern findet das Duell für sie zur rechten Zeit statt: Mit einer souveränen Vorstellung könnte die 68-Jährige die verheerenden vergangenen zwei Wochen wohl weitgehend vergessen machen.

Gut für Clinton: Sie kennt das Format. Sie hat bereits etliche Eins-gegen-Eins-Situationen hinter sich, im Wahlkampf 2008 stritt sie mit Barack Obama auf der Fernsehbühne, in diesem Jahr mit Bernie Sanders. Bei all jenen Zuschauern, die sich das Duell unter der Frage anschauen, wer besser für das Weiße Haus vorbereitet ist, wird sie mit ihrer Detailkenntnis zu punkten versuchen. Geht es in der Debatte vor allem um inhaltliche Argumente, könnte der Kontrast zwischen beiden ein gewaltiger Vorteil für sie sein.

Nachteile für Hillary Clinton:

Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung wird es auch um ihre Schwächen gehen. Die E-Mail-Affäre dürfte zur Sprache kommen, und Trump könnte versuchen, sie als entrückte und käufliche Vertreterin der politischen Elite hinzustellen. Schon gegen Sanders hatte sie Schwierigkeiten, sich in diesem Punkt zu verteidigen.

Zudem könnten Clintons mangelnde Authentizität und ihre Glaubwürdigkeitsdefizite zum Problem werden. Niemand bestreitet ihre Sachkenntnis, aber Clintons TV-Auftritte in den Vorwahlen wirkten häufig blutleer und wenig kreativ. Neben Trump könnte sie Gefahr laufen, als zu einstudiert und langweilig rüberzukommen.

Vorteile für Donald Trump:

Trump kennt Fernsehen, er weiß, was das Publikum hören will. Schon in den Vorwahlen zeigte er, dass er ein feines Gespür für einprägsame Formulierungen hat. Der Milliardär hat den gesamten Wahlkampf mit seiner teils surrealen Kampagne zu einem Wettrennen um die beste Inszenierung gemacht, das TV-Duell kommt da für ihn gerade richtig.

Wichtig ist auch: Seine mangelnde Erfahrung könnte ein gewisser Vorteil sein, denn die Erwartungen an ihn sind geringer als an Clinton. Nur ein Drittel der Amerikaner geht davon aus, dass der Milliardär das Duell gewinnt. Trump steht für das Neue, Aufregende, Unberechenbare. In einem Wahlkampf, in dem der Frust vieler Wähler über die Politik in Washington so offenkundig geworden ist, kann das Image des Wechselkandidaten ein erheblicher Vorteil sein.

Nachteile für Donald Trump:

Das Duell ist anders als die Debatten in den Vorwahlen. Damals wurde jede TV-Diskussion zu einem Unterhaltungsspektakel. Aber sechs Wochen vor der Wahl schauen sich viele Amerikaner das Format unter der Frage an, wer besser gerüstet ist für das Weiße Haus. Unkenntnis und sachlich falsche Aussagen haben im Wahlkampf-Endspurt traditionell größere Auswirkungen als zu Beginn des Jahres.

Inhaltlich könnte es für Trump gefährlich werden. Sowohl von Clinton als auch von Moderator Lester Holt dürfte er unter Druck gesetzt werden, seine Plattitüden auf den allermeisten Feldern mit konkreten Plänen zu füllen. Zum anderen ist sein Temperament immer ein Risiko, wiederholt hat er sich im Fernsehen schon von der Aufmerksamkeit davontragen und sich zu Beschimpfungen und Beleidigungen hinreißen lassen. Kann Trump sich nicht zügeln, dürfte das Unentschlossene verprellen. Andererseits: Gibt er sich zu zahm und pragmatisch, könnten viele Amerikaner fragen, warum sie dann nicht gleich Clinton wählen sollen.

Videoanalyse: "Die wichtigste TV-Debatte aller Zeiten"