US-Wahlkampf Der Mann, der Clintons Kampagne ins Wanken brachte

Zdenek Gazda geht es nicht gut. Er sitzt zu Hause und starrt seit Tagen auf sein Telefon. SMS, E-Mails, Nachrichten über Twitter und Facebook, Gazda kommt nicht mehr hinterher. "Seit ich diesen Film gemacht habe, explodiert mein Handy. Es ist wirklich nicht schön", sagt er.

Gazda lebt in New Jersey, wo genau, will er lieber geheimgehalten wissen. Er sorgt sich, dass die amerikanischen Fernsehsender ihn aufspüren. Der Hobbyfotograf hat am 11. September ungewollt den US-Präsidentschaftswahlkampf durcheinander gewirbelt.

Gazda hat am Grund Zero jenes Video aufgenommen, auf dem zu sehen ist, wie Hillary Clinton während eines Schwächeanfalls die Balance verliert und von ihren Personenschützern in einen schwarzen Wagen gehoben werden muss. Die verstörende Situation hat nur er festgehalten, während Clintons Kollaps im Zentrum Manhattans war keine einzige Fernsehkamera in ihrer Nähe.

In einem Wahlkampf, der so sehr auf Perfektion ausgelegt ist, sind solche Aufnahmen verheerend. Gazdas Film hat Clintons Kampagne in eine schwere Krise gestürzt. Das macht ihn fertig.