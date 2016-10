E-Mail-Affäre Clinton knöpft sich FBI-Boss vor

Hillary Clinton hat das jüngste Vorgehen von FBI-Chef James Comey in der E-Mail-Affäre als "zutiefst besorgniserregend" kritisiert. So kurz vor der Wahl öffentlich zu machen, dass die Bundespolizei neu gefundene E-Mails aus ihrer Zeit als Außenministerin untersuche, sei "merkwürdig" und ein in seiner Art "bisher einmaliges" Vorkommnis, sagte die demokratische Präsidentschaftskandidatin in Daytona Beach im Bundesstaat Florida.

Sie forderte Comey auf, alle Informationen im Zusammenhang mit den neuen Untersuchungen auf den Tisch zu legen.

Der FBI-Chef - selbst Republikaner - hatte in einem Brief an führende Kongressmitglieder mitgeteilt, dass im Zuge einer anderen Ermittlung weitere E-Mails aufgetaucht seien, die vertrauliche Inhalte enthalten könnten. Entdeckt wurden diese Mails laut "New York Times", als das FBI Geräte der Clinton-Vertrauten Huma Abedin und deren Noch-Ehemannes Anthony Weiner untersuchte. Es werde nun geprüft, ob dies für Clintons Fall eine maßgebliche Rolle spiele.

Mit dem Gang an die Öffentlichkeit brach Comey nicht nur mit der langjährigen Praxis des FBI, Schritte zu vermeiden, die den Ausgang der Wahl beeinflussen könnten. Er widersetzte sich auch seiner Vorgesetzten, der Justizministerin Loretta Lynch.

Trump: "Größter Skandal seit Watergate"

Donald Trump nutzte die neuen Entwicklungen in der E-Mail-Affäre für scharfe Attacken gegen seine Rivalin. In einer Rede in Colorado warf er ihr vor, durch und durch korrupt zu sein und eigene finanzielle Interessen über das Wohl der Nation zu stellen. Im Fall eines Wahlsieges "würde sie das Oval Office so rasch zum Verkauf anbieten, dass euch schwindelig würde", rief der Präsidentschaftskandidat unter dem Jubel seiner Anhänger.

Clinton habe gelogen und betrogen, um ihr eigenes kriminelles Verhalten zu vertuschen und "euch und eure Kinder in Gefahr gebracht", fuhr Trump fort. "Sie ist schuldig, schuldig, schuldig." Die E-Mail-Affäre sei der größte politische Skandal seit Watergate.

Tatsächlich ist über die neu entdeckten Mails nichts bekannt, was für Clinton strafrechtliche Folgen haben könnte. Im Gegenteil: Die Mails stammen allem Anschein nach nicht von ihr und wurden auch nicht auf ihrem umstrittenen privaten Server gefunden. Dennoch hat der Fall so kurz vor der Wahl enormes politisches Gewicht, er dürfte Clinton eindeutig schaden.

