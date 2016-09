Hillary Clinton zurück im Wahlkampf Sie ist wieder da

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Kann sie es noch?

Drei Tage lang musste Hillary Clinton, durch eine Lungenentzündung vorübergehend schachmatt gesetzt, ihrem Rivalen Donald Trump das Feld überlassen. Nur drei Tage - doch in der Endphase des US-Präsidentschaftswahlkampfes ist das eine Ewigkeit.

Die Aufregung ist entsprechend groß, als sich die 68-Jährige am Donnerstag erstmals wieder in der Öffentlichkeit präsentiert. Wie geht es ihr? Ist sie fit? Wie klingt ihre Stimme, wie sieht sie aus? Erholt, frisch, oder müde und kaputt?

Ganz Amerika, so hat es den Anschein, hat in diesen Stunden seine Finger am Puls der Kandidatin.

Erste Ton-Schnipsel erhalten die Amerikaner zum Frühstück: Clinton telefoniert mit einem Radiosender, sie verdammt russische Hackerattacken auf US-Politiker, sie klingt angriffslustig, gut aufgelegt.

Wenige Stunden später, zur Mittagszeit, gibt es erste Bilder von Clinton an Bord des Flugzeugs, das sie an diesem Tag nach North Carolina und dann weiter zu einem Abendtermin nach Washington bringen soll. Mitreisende Journalisten senden aus dem Flieger verwackelte Handy-Aufnahmen an ihre Heimatsender: Clinton sieht erholt aus, aufgekratzt, sie sagt ein paar Sätze, verschwindet dann im privaten Bereich der Maschine.

AP Clinton an Bord ihres Wahlkampf-Fliegers

Der Druck auf die Demokratin ist wieder einmal immens: Clinton muss jetzt kontern, sie muss im Wahlkampf wieder die Themen setzen, sie muss Trump angreifen.

Denn der hat in den vergangenen Tagen die halbleere Wahlkampf-Bühne virtuos genutzt, er hat sich dort breit gemacht - und hat Gehör gefunden.

Am Montag schürt Trump die Empörung über Clintons Äußerung, die Hälfte aller Trump-Anhänger seien "deplorables", erbärmliche Leute. Zig-mal wiederholt der Milliardär, der in jüngster Vergangenheit selber Mexikaner, Schwarze und Muslime verhöhnte, Clinton habe "hart arbeitende Amerikaner" verunglimpft. Erste Trump-Anhänger posieren in T-Shirts mit dem Aufdruck "Deplorable".

REUTERS Trump-Unterstützer

Am Dienstag stellt Trump, begleitet von Tochter Ivanka, die Eckpunkte seiner Familienpolitik vor, in Pennsylvania, einem der wichtigen "Swing States". Die Trumps stellen, und das ist ungewöhnlich für republikanische Politik, bezahlte Elternzeit für berufstätige Frauen in Aussicht. Das Ziel ist klar: Trump will und muss bei weiblichen Wählern endlich punkten. Die Antwort darauf, wie sie dieses Milliarden-Programm bei gleichzeitig versprochenen Steuerentlastungen finanzieren wollen, bleiben die Trumps zwar schuldig - aber sie beherrschen die Schlagzeilen.

Am Mittwoch zeigt eine neue Umfrage, dass Trump in Ohio und Florida in Führung liegt. Beide Staaten gelten als "Swing States", das heißt es gibt keine Wählermehrheit mit traditioneller Bindung an eine der beiden großen Parteien. Wenn hier das Pendel für einen der beiden Kandidaten ausschlägt, gilt das als Indikator dafür, wie die Wahl ausgeht. Ebenfalls am Mittwoch zelebriert Trump die große "Ich bin kerngesund"-Show. Er erscheint zur Sendungs-Aufzeichnung bei einem beliebten Fernseharzt, Dr. Oz, und zeigt dem die Ergebnisse seines letzten medizinischen Checks. Befund: Der Kandidat hat Übergewicht und nimmt ein Cholesterin senkendes Mittel, davon abgesehen ist sein Zustand "exzellent". Wenn er in den Spiegel schaue, sehe er einen Mann von 35 Jahren, "das ist verrückt", jubelt Trump. Botschaft angekommen.

AP Donald Trump im Economic Club, New York

Am Donnerstag präsentiert Donald Trump das Herzstück von "Make Amerika great again". Trump erklärt, wie er Wirtschaftspolitik machen will: Er peilt ein Wachstum von vier Prozent an, will Steuersätze senken, Regulierungen kappen und verspricht 25 Millionen neue Arbeitsplätze binnen zehn Jahren. Steuern runter, Wachstum rauf? Dass diese Rechnung nicht rasant und automatisch zu blühenden Landschaften führt, hat zuletzt der republikanische Präsident George W. Bush zu spüren bekommen. Egal, Trump hat sein Heilsversprechen platziert.

Am Donnerstagnachmittag aber ist es dann soweit: Hillary Clinton betritt wieder die Wahlkampfbühne.

AP Clintons Publikum in Greensboro

"Zu Hause rumzusitzen war das Letzte, was ich wollte", sagt sie bei ihrem Auftritt in Greensboro in North Carolina. "Aber es tut auch mal ganz gut, mit seinen Gedanken allein zu sein." Sie spricht betont gelassen, will reflektiert wirken, ein bewusster Gegenentwurf zu Trump. Dann versucht sie, ihre Krankengeschichte umzudeuten - sie macht eine politische Botschaft, eine "Message" daraus. Sie wolle kämpfen für all jene US-Bürger, die es sich eben nicht leisten könnten, bei Krankheit zu Hause zu bleiben. Für all jene, die "am Boden liegen und doch wieder aufstehen". Das Publikum in Greensboro jubelt.

Clinton weiß, dass dieser spontane Applaus nicht reicht: Ihr muss es gelingen, die große Zahl noch unentschlossener Wähler zu gewinnen, und nicht nur das. Sie muss auch die Leute in ihrem eigenen Lager erreichen. Denn selbst bei denen, die jahrelang demokratisch wählten, sitzt das Misstrauen gegen die Kandidatin Clinton tief. Wenn sie nicht noch deutlich mehr Anhänger ihrer eigenen Partei motiviert, wird sie verlieren.

Trump konnte in den vergangenen Tagen viel Boden gut machen, das weiß Clinton auch. Sie versucht, seine Versprechen als hastig zusammengeschusterte Pläne zu entlarven, alles nur Theater. "Ich werde nie so ein Showman sein wie mein Konkurrent", sagt sie zum Schluss, "aber wenn es darauf ankommt, werde ich liefern."

Zusammengefasst: Nach drei Tagen krankheitsbedingter Abwesenheit hat Hillary Clinton wieder einen Wahlkampfauftritt absolviert. Sie trat reflektiert auf, betonte ihre sozialpolitische Agenda. Sie weiß, dass sie kontern muss, denn Donald Trump hat jetzt tagelang allein die politische Bühne beherrscht: Er hat Pläne zu Sozial- und Wirtschaftspolitik vorgestellt, liegt bei den Umfragen in wichtigen Bundesstaaten vorn und hat die Schlagzeilen beherrscht, Wähler erreicht. Clinton dagegen tut sich momentan schwer, ihre eigenen Anhänger ausreichend zu motivieren.