Mögliche Niederlage Clinton sagt Auftritt bei Wahlparty ab

Für die Demokraten ist die Party vorbei. Der Wahlkampfleiter von Hillary Clinton, John Podesta, hat die geplante Feier in New York abgesagt. Er forderte die Clinton-Anhänger auf, nach Hause zu gehen.

"Versucht, etwas Schlaf zu bekommen", sagte Podesta. "Wir werden morgen mehr zu sagen haben." Diese Entscheidung ist ungewöhnlich. Die Anhänger in der Halle reagierten tief enttäuscht, viele buhten Podesta aus. Andere weinten und umarmten einander.

Auch die Spitzenkandidatin Clinton selbst wird nach ihrer wahrscheinlichen Niederlage bei der US-Wahl keine Rede mehr halten. Die wenigen noch laufenden Auszählungen deuten mit hoher Sicherheit auf einen Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl hin. Er hat wichtige und umkämpfte Bundesstaaten für sich entschieden, die sogenannten Swing States.

Clinton war als Favoritin in den Wahlabend gegangen. Sie konnte zwar wie erwartet bei Frauen punkten, allerdings nicht so deutlich, wie ihr Lager gehofft hatte. Auch junge Wähler stimmten mehrheitlich für sie. Allerdings entschieden sich ältere Wähler eher für Trump. Besonders stark war er in der größten Wählergruppe der 50- bis 64-Jährigen. Einen Überblick über die Zusammensetzung der Wählerschaft finden Sie hier.

