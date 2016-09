Hillary Clinton "Eine meiner Favoritinnen ist Angela Merkel"

Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton ist voll des Lobes für Kanzlerin Angela Merkel: "Ich mag viele Staatschefs", sagte sie an Bord ihres Flugzeuges, "eine meiner Favoritinnen ist Angela Merkel, weil sie in schwierigen Zeiten eine außergewöhnliche und starke Führungsperson war".

Merkels Mut in der Flüchtlingskrise habe sie beeindruckt, sagte Clinton. "Ich hoffe, ich werde die Gelegenheit bekommen, mit ihr zusammenzuarbeiten." Eine Journalistin hatte Clinton gefragt, welchen Staatschef sie bewundere.

Kurz zuvor war dem Präsidentschaftskandidaten der libertären Partei, Gary Johnson, in einem TV-Interview dieselbe Frage gestellt worden. Ihm fiel allerdings erst überhaupt keine Antwort ein, dann wollte er den Namen des ehemaligen mexikanischen Präsidenten nennen, aber an den konnte er sich nicht erinnern. Er habe einen "Aleppo-Moment", erklärte Johnson. Vor drei Wochen hatte Johnson auf die Frage, was er wegen Aleppo unternehmen würde, geantwortet: "Was ist Aleppo?"

Gary Johnson had an "Aleppo moment" after @hardballchris asks who his favorite foreign leader is #JohnsonTownhall https://t.co/nRazpPL0q0 — MSNBC (@MSNBC) 28. September 2016

Trumps Ausfälle, Clintons Bewunderung

Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, Donald Trump, hatte Merkel zu Beginn des Jahres 2015 ebenfalls noch in den höchsten Tönen gelobt - das änderte sich aber schon ein paar Monate später. Trump kritisierte Merkel seitdem immer mal wieder für ihre "katastrophale" und "irrsinnige" Flüchtlingspolitik und warf ihr vor, Deutschland zu ruinieren. Er sagte zudem, "Hillary Clinton will die Angela Merkel Amerikas werden". Merkel ließ Trumps Ausfälle gegen ihre Flüchtlingspolitik weitgehend unkommentiert.

Clinton hatte sich bereits vor ihrer Präsidentschaftskandidatur über Merkel geäußert. 2014 schrieb sie in ihrer Autobiografie über "die mächtigste Staatschefin in Europa": "Während meiner Zeit als Außenministerin wuchs meine Bewunderung für diese entschlossene, kluge und ehrliche Frau, die mir gegenüber nie verhehlte, was sie dachte."