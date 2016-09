Nach Lungenentzündung Clinton will diese Woche wieder auf Tour

Nach ihrem Schwächeanfall in New York gönnt Hillary Clinton sich derzeit eine Auszeit. Eine Reise nach Kalifornien am Montag sagte sie ab, die kommenden Tage will sie sich schonen. Auskurieren will sich die demokratische Präsidentschaftsbewerberin jedoch offenbar nicht: Schon Mitte der Woche wolle sie wieder Wahlkampf machen, teilte ihr Sprecher Brian Fallon am Montag mit.

Clinton war am Sonntag bei den Feierlichkeiten zum Jahrestag der Terroranschläge von 9/11 zusammengesackt und musste die Veranstaltung abbrechen. Auf einem Video ist zu sehen, wie Clinton von ihren Leibwächtern gestützt und in ein Auto geleitet werden musste. Zunächst war die Rede von Überhitzung. Erst Stunden später gab Clintons Ärztin bekannt, die 68-Jährige leide schon seit Tagen unter einer Lungenentzündung.

Die Geheimhaltung löste Kopfschütteln und deutliche Kritik aus - bei Republikanern wie Demokraten. Clintons Sprecher räumte nun ein, dass ihr Wahlkampfteam im Umgang mit dem Schwächeanfall Fehler gemacht habe. "Im Nachhinein glaube ich, hätten wir besser mit der Situation umgehen können", sagte Fallon. "Wir hätten schneller mehr Informationen herausgeben können."

Ihr Team sei jedoch in den 90 Minuten nach ihrem Kollaps so sehr damit beschäftigt gewesen, sich um das Wohl der Präsidentschaftsanwärterin zu kümmern, dass man vernachlässigt habe, die Öffentlichkeit zu informieren.

Clinton will umfangreiche medizinische Informationen herausgeben

Schon in den vergangenen Wochen hatten Clintons politische Gegner an ihrer Gesundheit gezweifelt - ohne jeglichen Beleg. Der frühere New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani etwa, ein Unterstützer des republikanischen Kandidaten Donald Trump, hatte wiederholt gesagt, Clinton sei müde und sehe krank aus. Trumps Sprecherin Katrina Pierson bescheinigte Clinton vergangenen Monat gar Dysphasie, eine Krankheit, bei der das Sprachverständnis eingeschränkt ist.

Clintons Zusammenbruch spielte den Republikanern nun in die Hände. Auch Trump nahm den Vorfall zum Anlass, Clintons gesundheitliche Verfassung und ihre Eignung für das Präsidentenamt in Frage zu stellen. Der 70-Jährige versprach außerdem, in Kürze Details zu seinem Gesundheitszustand zu veröffentlichen.

Dem will Clintons Wahlkampfteam in nichts nachstehen: Man werde in den kommenden Tagen umfangreiche medizinische Informationen herausgeben, versicherte Fallon. "Es gibt keine unter Verschluss gehaltenen Gesundheitsprobleme, es bleibt bei der Lungenentzündung", sagte er. Auch gebe es keinen Zusammenhang zwischen dem Vorfall am Sonntag und einer Gehirnerschütterung von 2012.

Weißes Haus hat Verständnis für Fragen nach der Gesundheit

Der Gesundheitszustand von US-Präsidenten spielt in den USA schon immer eine große Rolle. Auch das Weiße Haus signalisierte Verständnis für Fragen nach der Fitness von Präsidentschaftsbewerbern. Es sei sicher legitim, den Gesundheitszustand des nächsten US-Präsidenten kennen zu wollen, sagte der Sprecher von Präsident Barack Obama, Josh Earnest. Die Kandidaten müssten aber ganz alleine wissen, welche Angaben und welche Details sie weitergeben wollten.

An der Tauglichkeit von Clinton zweifle US-Präsident Barack Obama auch nach ihrem Schwächeanfall nicht, sagte Earnest. "Der Präsident ist nach wie vor davon überzeugt, dass Hillary Clinton die im ganzen Land am besten geeignete Person ist, um seine Nachfolgerin zu werden."