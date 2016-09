Wahl in Hongkong: Peking-kritische Aktivisten bekommen Sitze im Parlament

In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong etabliert sich eine neue politische Kraft: Bei der Parlamentswahl am Sonntag haben Peking-kritische Aktivisten mindestens drei Sitze bekommen. Das teilte die Wahlkommission auf Grundlage von Teilresultaten am Montag mit. Es war die erste Wahl in der chinesischen Sonderverwaltungszone seit den "Regenschirm-Protesten" von 2014. Damals hatten Demonstranten über Wochen Straßen der Metropole besetzt gehalten.

Zu den Parlamentsneulingen zählt der prominente Aktivist Nathan Law, einer der Anführer der damaligen Massenproteste. Der 23-Jährige forderte im Wahlkampf ein Referendum über die Loslösung Hongkongs von China. "Die Hongkonger wollen wirklich Veränderung", sagte Law in der Nacht bei der Wahlparty seiner Partei Demosisto.

Ein klares Bekenntnis zu Hongkongs Unabhängigkeit war den Parlamentskandidaten allerdings nicht möglich, das hätte zu einem Ausschluss geführt. Die junge Peking-kritische Bewegung - von Hongkongs Medien als "Lokalisten" tituliert - plädierte stattdessen für eine deutlich stärkere Selbstbestimmung.

In Hongkong gilt ein eingeschränktes Wahlrecht. Für das Parlament (Legco) werden 70 Sitze vergeben, von denen 40 am Sonntag nun nach dem allgemeinen, freien Wahlrecht gewählt wurden. Die übrigen 30 Sitze bestimmten Hongkonger Interessengruppen, die in der Mehrzahl dem pekingfreundlichen Lager angehören.

Die beiden wichtigsten politischen Strömungen waren bislang die Gefolgsleute der chinesischen Führung in Peking und die etablierten Peking-kritischen Verfechter von mehr Demokratie, die eine Unabhängigkeit jedoch konsequent ablehnen. Letztere verfügen derzeit im Parlament über die Sperrminorität von einem Drittel der Sitze. Es wurde erwartet, dass sie diese behalten. Umfassende Wahlergebnisse wurden im Laufe des Montags erwartet.

Hohe Wahlbeteiligung

Im Aufkommen der Unabhängigkeitsbewegung sehen Experten die Unzufriedenheit vieler Hongkonger mit dem Vorgehen der chinesischen Führung widergespiegelt. Sie werfen der Volksrepublik vor, zu stark in die inneren Belange der halb-autonomen Stadt einzugreifen. Die Volksrepublik hatte Hongkong 1997 für 50 Jahre eine weitreichende innere Autonomie zugesagt.

Die Wahlbeteiligung ließ auf eine hohe politische Mobilisierung schließen: Sie erreichte mit rund 60 Prozent einen neuen Rekord. Bei der letzten Wahl 2012 waren es noch 53 Prozent. Einige Wahllokale mussten in der Nacht zu Montag bis 02.30 Uhr (Ortszeit) geöffnet bleiben, um allen Wartenden die Stimmabgabe zu ermöglichen.

Hongkongs Behörden hatten mit Nervosität auf die Unabhängigkeitsbewegung reagiert. Vor der Wahl verboten die Behörden mehrere Kandidaturen mit der Begründung, sie verstießen gegen Hongkongs Mini-Verfassung. Diese gilt seit 1997, als die damalige britische Kronkolonie an China übergeben wurde - gemäß der Formel "Ein Land, zwei Systeme".

Anleitung zur "korrekten" Stimmabgabe

Gleichzeitig sollen die Peking-Befürworter Wähler nach Medienberichten mehr oder weniger direkt beeinflusst haben. Zwei chinesische Staatsunternehmen sollen demnach an ihre Mitarbeiter in Hongkong Anleitungen zur "korrekten" Stimmabgabe verteilt haben. Hongkonger, die zuvor auf das chinesische Festland umgezogen sind, sollen zudem zur Stimmabgabe massenweise mit Bussen in die Stadt gebracht worden sein.

Erstmals vertreten war auch die Partei Demosisto des jungen Aktivisten Joshua Wong, der vor zwei Jahren zum Gesicht der Demokratie-Bewegung wurde (hier lesen Sie ein Porträt über ihn). Im August hatte ein Hongkonger Gericht den 19-jährigen zu 80 Sozialstunden verurteilt. Bestraft wurden auch zwei Mitstreiter. Auch wenn die Urteile weit von der möglichen Höchststrafe einer fünfjährigen Haft entfernt lagen, kritisierten Menschenrechtler sie scharf. Es sei ein bedenkliches Zeichen dafür, dass sich Hongkongs Behörden Peking immer stärker annäherten.

Für Aufsehen hatte auch das Verschwinden von Hongkonger Buchhändlern im vergangenen Jahr gesorgt, die Peking-kritische Schriften verkauft haben sollen. Einer von ihnen, Lam Wing-kee erhob nach seiner Rückkehr im Juni dieses Jahres schwere Vorwürfe gegen die chinesischen Behörden.