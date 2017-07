20 Jahre Sonderverwaltungszone Peking feiert, Hongkong demonstriert

Hongkong hat eine neue Regierungschefin: Carrie Lam. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping nahm der 59-Jährigen am Samstag den Amtseid ab. Die Zeremonie fand im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China statt.

Großbritannien hatte seine Kronkolonie Hongkong am 1. Juli 1997 an die Volksrepublik übergeben. Die beiden Länder vereinbarten, dass Hongkong nach dem Prinzip "Ein Land, zwei Systeme" für 50 Jahre Sonderrechte eingeräumt werden. Das Außenministerium in Peking teilte aber am Freitag mit, es fühle sich nicht länger an die Vereinbarung gebunden.

Lam soll "patriotische Erziehung" stärken

Der chinesische Staatschef trat entsprechend selbstbewusst auf. Er sagte, Hongkong genieße heute "weitreichendere demokratische Rechte und Freiheiten als jemals in seiner Geschichte".

Zugleich warnte Xi davor, die Autorität der kommunistischen Zentralregierung in Peking in Frage zu stellen. Dies sei "absolut unzulässig" und käme der Überschreitung einer roten Linie gleich. Er rief Lam dazu auf, die Sicherheit und die "patriotische Erziehung" in der Stadt zu stärken.

Proteste gegen "Ein-Parteien-Diktatur"

In der Nähe des Kongresszentrums, in dem die Amtseinführung stattfand, kam es zu Zusammenstößen zwischen Anhängern Xis und Demokratie-Aktivisten. Diese setzen sich seit der sogenannten "Regenschirm-Revolution" 2014 für demokratische Reformen ein.

Die Unterstützer der kommunistischen Regierung schwenkten chinesische Flaggen und stellten sich dem Protestmarsch der Aktivisten in den Weg, die symbolisch die Freiheitsrechte mit einem Sarg zu Grabe trugen. Die Polizei nahm die Demonstranten daraufhin vorübergehend fest.

Die Kundgebung richtete sich auch gegen die neue Regierungschefin Lam. Die Bürgerrechtler argumentieren, die Wahl der Karrierebeamtin durch ein Peking-treues Komitee stehe sinnbildlich für die fehlende Unabhängigkeit der chinesischen Sonderverwaltungszone.