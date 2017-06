Ägyptens Ex-Diktator Was wurde aus Hosni Mubarak - und seinem Schatz?

Die Recherche-Serie

Sechs Jahre sollten einem Präsidenten reichen, um große Reformen durchzuführen, danach sollte ein Machthaber anderen Platz machen - das sagte Hosni Mubarak in seinem ersten SPIEGEL-Gespräch im Januar 1982. Da war er gerade einmal drei Monate im Amt. "Wenn Sie ein Buch über die ägyptische Revolution schreiben, können Sie mich gern konsultieren", ließ Mubarak den Korrespondenten außerdem wissen.

Der Rais auf Probezeit meinte die Revolution von 1952. Den Armeeputsch, durch den Gamal Abdel Nasser an die Macht gekommen war und in dessen Folge er das Land am Nil von einer Monarchie in eine Militärdiktatur verwandelt hatte.

Von da an regierten in Ägypten stets Soldaten. Auf Nasser folgte Anwar el-Sadat und auf Sadat nach dessen Ermordung durch Islamisten - Mubarak. Der hochdekorierte Kampfpilot machte aus sechs Jahren eine Amtszeit scheinbar auf Ewigkeit.

Nachdem er fast drei Jahrzehnte lang eisern an der Macht festgehalten hatte, brach im Januar 2011 die Revolution auf dem Kairoer Tahrir-Platz aus. Millionen begehrten gegen die brutale Unterdrückung der allgegenwärtigen Sicherheitsapparate auf, forderten Brot, Freiheit, Gerechtigkeit und fackelten das Hauptquartier seiner Nationaldemokratischen Partei ab.

Hosni Mubarak wurde aus dem Amt gejagt. Mit ihm auch die Familie: Suzanne, seine Frau, und die beiden gemeinsamen Söhne Gamal und Alaa. Die ägyptische Diktatur war - zumal in den letzten Jahren der Ära Mubarak - immer auch Familiengeschäft. Was wurde aus dem Clan? Und was aus ihrem sagenumwobenen Vermögen?