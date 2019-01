Ex-Chef der Kaffeekette Starbucks Howard Schultz schockiert US-Demokraten mit Präsidentschaftsambitionen

Er leitete die Kaffeehauskette Starbucks länger als zwei Jahrzehnte, jetzt stellt er sein neues Buch vor - und fühlt sich offenbar zum höchsten Amt der USA berufen: Howard Schultz, 65, ehemaliger CEO des Kaffeerösters hat erklärt, als unabhängiger Kandidat in den Wahlkampf um die Präsidentschaft im kommenden Jahr einzusteigen.

Vor einer Woche hatte der Sender CNN das Gerücht vermeldet, nun sagte Schultz in der Sendung "60 Minutes": "Ich denke ernsthaft darüber nach, mich zu bewerben. Ich werde als unabhängiger Zentrumskandidat antreten, außerhalb des Parteiensystems."

If he runs, Schultz says it will be as a “centrist independent” even though he has long identified as a Democrat. pic.twitter.com/EsIIbMCp1m — 60 Minutes (@60Minutes) 28. Januar 2019

Howard sagte weiter, die USA lebten in "fragilen Zeiten", US-Präsident Donald Trump sei "nicht qualifiziert, um Präsident zu sein". Er sei sein Leben lang Demokrat gewesen, aber weder die demokratische Partei noch die Republikaner täten das, "was für die Amerikaner nötig ist". Die großen Parteien seien vielmehr täglich beschäftigt "mit einer Politik des gegenseitigen Rachenehmens". Angesichts einer Staatsverschuldung von 21,5 Billionen Dollar würden beide großen Parteien "ihrer verfassungsmäßigen Verantwortung nicht gerecht".

Trumps "größte Hoffnung auf eine Wiederwahl"

Bei US-Demokraten sorgt Schultz' Wille zu einer unabhängigen Kandidatur für Anflüge von Panik. Julian Castro, Bewerber um die Nominierung der Demokraten und früher Minister für Wohnungsbau, sagte CNN, wenn Schultz wirklich als Unabhängiger antrete, bedeute das für Trump "dessen größte Hoffnung auf eine Wiederwahl". Auch David Axelrod, Berater von Ex-Präsident Barack Obama, und die Washingtoner Demokratenvorsitzende Tina Podlowski warnten Schultz vor einer unabhängigen Kandidatur.

Auf die Frage, ob er sich Sorgen mache, dass er die Demokraten Stimmen kosten und damit Trump zu einer zweiten Amtszeit verhelfen könnte, sagte Schultz bei "60 Minutes": "Ich will die Amerikaner gewinnen sehen, ich will die USA gewinnen sehen." Er werde ein unabhängiger Kandidat sein, der die besten Ideen umsetzen werde. Sein Vorteil sei, dass er keiner der beiden Parteien etwas schulde.

Schultz 2011 im SPIEGEL: "Wir haben eine echte Führungskrise"

In den vergangenen Wahlkämpfen hatte Schultz die Demokraten Obama und die Bewerberin Hillary Clinton intensiv unterstützt. Als Chef der Kaffeekette Starbucks hatte er seine liberale Weltsicht auch immer wieder zum Gegenstand seiner Firmenpolitik gemacht. So verbannte er nach dem Sandy-Hook-Massaker an einer Grundschule Waffen aus den Starbucks-Läden. 2015 ermutigte er seine Kaffeeverkäufer, "Race together" auf die Becher in den Starbucks-Filialen zu schreiben.

DPA Howard Schultz vor einer Starbucks-Filiale in Paris, 2004

Dass er selbst politische Ambitionen hegt, sagte er bereits bei seinem Abschied von Starbucks im Sommer 2018. Schon 2011 hatte erin einem SPIEGEL-Interview erläutert: "Wir haben eine echte Führungskrise. Den Politikern beider Parteien ist Ideologie wichtiger als das Wohlergehen der Bürger. Dadurch verspielen sie das Vertrauen und den Kredit, den die USA in der Welt genießen." Am Montag erscheint sein Buch "From the Ground Up: A Journey to Reimagine the Promise of America".