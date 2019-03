Chinesischer Konzern Nato-Generalsekretär Stoltenberg in Sorge wegen Huawei

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg fürchtet, die Sicherheit des Bündnisses könnte gefährdet werden, wenn der chinesische Ausrüster Huawei beim Aufbau von neuen Mobilfunknetzen zum Zug kommt.

"Einige Nato-Mitgliedstaaten darunter die USA sehen es mit großer Sorge, wenn Huawei die Netze von Nato-Mitgliedern aufbaut und haben sich im Rahmen der Nato auch entsprechend geäußert. Wir nehmen diese Sorgen sehr ernst", sagte Stoltenberg dem SPIEGEL.

Zwar könnten Mitgliedstaaten selbst entscheiden, an welche Firmen sie Aufträge für Investitionen vergeben und mit welchen Ländern sie Handel treiben, so Stoltenberg. "Wir weisen aber auch darauf hin, dass diese Entscheidungen Konsequenzen für unsere Sicherheit haben könnten." Die Nato habe sich daher auf Standards verständigt, "um eine sichere Telekommunikations- und Energie-Infrastruktur zu gewährleisten", sagte er weiter.

Huawei gehört zu den größten Anbietern der 5G-Mobilfunktechnik, die deutlich schnellere Datenübertragungsraten bringen soll, westliche Geheimdienste werfen dem Unternehmen jedoch eine große Nähe zur Regierung in Peking vor. Die USA setzen Deutschland und andere Länder daher unter Druck. Unter anderem wollen sie im Falle eines Zuschlags für den Netzausbau an Huawei den Austausch vertraulicher Geheimdienstinformationen oder militärischer Geheimnisse einschränken.

Auch in der Nato drängt die Frage des Umgangs mit China auf die Tagesordnung. "Wir müssen uns mit China auseinandersetzen, daran gibt es keinen Zweifel", sagt Stoltenberg. "China ist eine wachsende Wirtschafts- aber eben auch Militärmacht. Die Chinesen entwickeln Fähigkeiten, die sie weltweit einsetzen können, neue Waffensysteme, neue Raketen, sie sind nicht gebunden durch den INF-Vertrag." (Lesen Sie hier mehr zum INF-Vertrag über atomare Mittelstreckenraketen.)

Es gehe nicht darum, so Stoltenberg, die Nato in Richtung des südchinesischen Meers auszudehnen, im Gegenteil: "Die Chinesen rücken uns näher. Sie halten Marinemanöver im Mittelmeer ab, in der Ostsee und im hohen Norden."